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للوافدين.. أغلى 10 مدن للعيش في عام 2024

عادت المراكز المالية الرئيسية في آسيا إلى صدارة قائمة أغلى المدن للوافدين، حيث تصدرت هونغ كونغ سنغافورة وزيوريخ مرة أخرى في تصنيف ميرسر لِتكلفة المعيشة لعام 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

وحصلت المدن السويسرية على أربعة من المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت زيوريخ وجنيف وبازل وبرن المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي. كما ارتفعت لندن 9 مراكز لتحتل المرتبة الثامنة، بينما احتلت مدينة نيويورك المرتبة السابعة.

وتشمل العوامل التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التضخم المتزايد، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع أسعار المساكن والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

وتضمنت أغلى 10 مدن للوافدين:

للوافدين.. أغلى 10 مدن للعيش في عام 2024
  1. هونج كونج.
  2. سنغافورة.
  3. زيوريخ، سويسرا
  4. جنيف، سويسرا
  5. بازل، سويسرا
  6. برن، سويسرا
  7. مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
  8. لندن، المملكة المتحدة
  9. ناسو، جزر البهاما
  10. لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

وقالت إيفون ترابر، قائدة التنقل العالمي في شركة ميرسر، أن أدى ذلك إلى ضغوط مالية على الوافدين، مما دفع البعض إلى تعديل أسلوب حياتهم أو تقليص الإنفاق أو حتى النضال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

للوافدين.. أغلى 10 مدن للعيش في عام 2024

وبرزت أسواق الإسكان كعامل رئيسي في ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث شهدت جميع المدن في المراكز العشرة الأولى، باستثناء ناسو، ارتفاعًا في أسعار السكن خلال العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار السكن في هونغ كونغ وسنغافورة بنسبة 8٪، بينما ارتفعت في مدينة نيويورك بنسبة 7٪ وفي زيوريخ بنسبة 6٪.

يُشير التقرير إلى أن نقص المعروض من المساكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، يساهم بشكل كبير في هذه الزيادات، مما يُشكل عبئًا على دخل الوافدين المتاح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...