للوافدين.. أغلى 10 مدن للعيش في عام 2024

وحصلت المدن السويسرية على أربعة من المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت زيوريخ وجنيف وبازل وبرن المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي. كما ارتفعت لندن 9 مراكز لتحتل المرتبة الثامنة، بينما احتلت مدينة نيويورك المرتبة السابعة.

وتشمل العوامل التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التضخم المتزايد، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع أسعار المساكن والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

وتضمنت أغلى 10 مدن للوافدين:

هونج كونج. سنغافورة. زيوريخ، سويسرا جنيف، سويسرا بازل، سويسرا برن، سويسرا مدينة نيويورك، الولايات المتحدة لندن، المملكة المتحدة ناسو، جزر البهاما لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

وقالت إيفون ترابر، قائدة التنقل العالمي في شركة ميرسر، أن أدى ذلك إلى ضغوط مالية على الوافدين، مما دفع البعض إلى تعديل أسلوب حياتهم أو تقليص الإنفاق أو حتى النضال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبرزت أسواق الإسكان كعامل رئيسي في ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث شهدت جميع المدن في المراكز العشرة الأولى، باستثناء ناسو، ارتفاعًا في أسعار السكن خلال العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار السكن في هونغ كونغ وسنغافورة بنسبة 8٪، بينما ارتفعت في مدينة نيويورك بنسبة 7٪ وفي زيوريخ بنسبة 6٪.

يُشير التقرير إلى أن نقص المعروض من المساكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، يساهم بشكل كبير في هذه الزيادات، مما يُشكل عبئًا على دخل الوافدين المتاح.