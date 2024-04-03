أفضل 5 دول تدفع أعلى رواتب للطيارين

إن تدريب الطيارين وخبرتهم وتفانيهم في السلامة يبرر رواتبهم المرتفعة. يُعهد إلى الطيارين بمسؤولية التحكم في طائرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وحياة المئات، إن لم يكن الآلاف، من البشر. ونتيجة لذلك، فإن الطلب على الطيارين آخذ في الارتفاع، وهم من أكثر المهن احتراما. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن تنمو التوقعات الوظيفية للطيارين التجاريين والطيارين الجويين بنسبة 6٪ من عام 2021 إلى عام 2031. وبحلول عام 2031، سيكون هناك حوالي 18100 فرصة عمل للطيارين الجويين والطيارين التجاريين سنويًا. تقدم مجلة Tourism Review أفضل 5 دول تدفع أعلى رواتب الطيارين.

سويسرا _ متوسط ​​الراتب 172610 دولارا

تتمتع سويسرا بأعلى رواتب للطيارين بسبب تضاريسها الصعبة والظروف الجوية السيئة المتكررة التي تتطلب خبراء طيران ماهرين.

يمكن أن تكون تكلفة تدريب الطيارين هنا كبيرة، وقد يحتاج الطيارون إلى الخضوع لبرامج تدريب صارمة للوفاء بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية الصارمة لسلطات الطيران.

ارتفاع تكاليف التدريب والحاجة إلى المهارات المتخصصة يبرر ارتفاع رواتب الطيارين. ومع ذلك، بما أن سويسرا تصنف باستمرار بين الدول ذات أعلى تكاليف المعيشة على مستوى العالم، فإن الأجور في مختلف المهن، بما في ذلك الطيارين، يجب أن تكون أعلى للحفاظ على مستوى معيشي لائق.

لوكسمبورغ – متوسط ​​الراتب 146809 دولارا

يتطلب أن تصبح طيارا في لوكسمبورغ البحث في خيارات التدريب على الطيران المختلفة المتاحة في الدولة، مثل مدارس الطيران، وبرامج الشهادات الجامعية، وبرامج الطيارين المتدربين في شركات الطيران.

بشكل عام، تشمل المتطلبات الأساسية أن يكون عمرك 16 عاما على الأقل وأن يكون لديك شهادة الثانوية العامة.

تقدم لوكسمبورغ مراحل مختلفة لتدريب الطيارين، بما في ذلك رخصة طيار الطالب (SPL)، ورخصة الطيار الخاص (PPL)، ورخصة الطيار التجاري (CPL)، وتقييم الأجهزة (I.R.)، وتقييم المحركات المتعددة (MER)، ورخصة طيار النقل الجوي (ATPL).

يمكن للمرشحين اختيار مدرسة الطيران بناءً على أهدافهم وميزانيتهم ​​ونهج التدريب المفضل لديهم.

الولايات المتحدة – متوسط ​​الراتب 132569 دولارا

يحصل الطيارون في الولايات المتحدة على رواتب كبيرة بسبب عوامل مختلفة.

أولا، تمتلك الولايات المتحدة شبكة سفر جوي واسعة النطاق، حيث تتنافس العديد من شركات الطيران على الطيارين المؤهلين.

تعمل هذه البيئة التنافسية على زيادة الأجور لجذب الطيارين ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدريب الكبير والشهادات المطلوبة ومسؤولية ضمان سلامة الركاب تساهم في ارتفاع أجورهم.

يؤدي الاقتصاد القوي للبلاد ومكانتها كمركز سفر عالمي إلى استمرار الطلب على السفر الجوي، مما يؤدي إلى ندرة الطيارين الأكفاء وزيادة إمكاناتهم في الكسب.

تعد الولايات المتحدة أيضا موطنا لبعض المطارات الأكثر ربحية في جميع أنحاء العالم.

الدنمارك – متوسط ​​الراتب 127515 دولارا

يتوسع قطاع الطيران في الدنمارك، مما أدى إلى زيادة مطردة في الطلب على الطيارين.

وهذا يخلق فرص عمل ممتازة للطيارين الطموحين، وإلى جانب المجتمع التقدمي في الدنمارك، ونوعية الحياة العالية، والتركيز على التوازن بين العمل والحياة، فإنه يوفر بيئة مثالية لمتابعة مهنة مُرضية، ولذلك تعتبر الدنمارك من أفضل الدول للطيارين.

بلجيكا – متوسط ​​الراتب 122930 دولارا

تفتخر بلجيكا ببنية تحتية للطيران من الدرجة الأولى مع مطارات حديثة ومرافق تدريب توفر تعليما طيارا عالي الجودة.

تساعد المناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد والظروف الجوية الصعبة الطيارين على تعزيز مهاراتهم.

علاوة على ذلك، يوفر مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل العديد من فرص العمل المتعلقة بالطيران.

تعكس رواتب الطيارين التنافسية في بلجيكا قطاع الطيران القوي في البلاد وارتفاع الطلب على المهنيين المهرة. ونتيجة لذلك، تعد بلجيكا من بين الدول الأعلى أجرا للطيارين.