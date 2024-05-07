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إطلاق خدمة “أجير الحج” للتوظيف الموسمي خلال موسم الحج

توفر خدمة «أجير الحج» للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج.

فريق التحرير by فريق التحرير

مع قرب موسم الحج لهذا العام، وفي إطار استعدادات المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “أجير الحج” لهذا العام 1445 هـ. تعد هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تيسير عملية التوظيف وتحقيق الفائدة القصوى من القوى العاملة خلال موسم الحج.

تهدف الخدمة إلى تمكين أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، وذلك من خلال إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت.

كما تتيح الخدمة للمنشآت عرض الشواغر الوظيفية خلال هذه الفترة وللباحثين عن العمل فرصة استعراض هذه الفرص والتقديم عليها عبر المنصة الإلكترونية “باب أجير”.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة “باب أجير” التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة.

وتسعى «أجير الحج» لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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