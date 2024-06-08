“أجير الحج”و”التأشيرات الموسمية”لتوظيف السعوديين والمقيمين

يُعدّ في موسم الحج فترة حيوية للاقتصاد السعودي، تتزايد فيه فرص العمل المؤقتة والرواتب المجزية، ولضمان نظامية هذه الفرص وضبطها، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمتي “أجير الحج” و”التأشيرات الموسمية”.

خدمة “أجير الحج” تُمكّن المنشآت من إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين مؤقتًا، وتسهّل عرض الشواغر الوظيفية خلال هذا الموسم عبر “باب أجير”، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض الفرص والتقديم عليها.

تهدف “أجير الحج” إلى تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وقد استفادت من الخدمة 924 منشأة، حيث بلغ عدد التصاريح التي تم إصدارها 11,715 تصريحًا.

من جهة أخرى، تُتيح خدمة “التأشيرات الموسمية” للمنشآت تغطية احتياجاتها من العمالة خلال موسم الحج، حيث تم إصدار 42,853 تأشيرة عمل موسمية لمختلف المهن في مجالات متنوعة، بشروط سهلة وميسرة.

تقوم اللجان الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومراقبة تطبيق المنشآت للاشتراطات والأحكام الخاصة بتأشيرات العمل الموسمية، وضمان مطابقتها للأنظمة والتعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفّذت عدة جولات ميدانية للرقابة على المنشآت ومتابعة تطبيق نظام العمل ولوائحه في مكة المكرمة والمشاعر.