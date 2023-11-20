تصدرت أبل في قائمة أسوأ الشركات الكبرى في أمريكا من حيث الاحتفاظ بالموظفين، حيث يغادرها الموظفين بعد العمل بها لفترة وجيزة. ويأخذ الموظفون في الاعتبار عوامل مختلفة عند الالتزام بالعمل في شركة على المدى الطويل، بما في ذلك بيئة العمل الإيجابية، والتعويض العادل، والأمن الوظيفي، وفرص النمو المهني، والمرونة ضد التغيرات التخريبية في الاقتصاد أو التكنولوجيا.

قائمة الشركات التي لديها أسوأ معدلات الاحتفاظ بالموظفين بحسب فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist، استندت إلى تحليل بيانات لينكد إن LinkedIn لرصد الشركات الكبيرة التي يقضي موظفوها أقصر فترات عمل في الولايات المتحدة، من خلال بيانات جمعتها شركة ريزمي Resume.io.

تم تجميع قائمة أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة بناءً على متوسط ​​مدة خدمة الموظفين لديها من خلال تحليل صفحات لينكد إن الخاصة بها. وبلغ مع معدل خسارة الموظفين 13.2%، في قطاع التكنولوجيا الذي يعد الأكثر اضطرابًا في الاقتصاد.

وتمثل أبل وميتا وأمازون ثلاثة من عمالقة التكنولوجيا التي يقصر فيها فترات عمل الموظفين إلى مستويات كبيرة هي الأقصر للقوى العاملة في القطاع. وفي المتوسط، يغادر الموظفون تلك شركات قبل إكمال عامهم الثاني فيها.

على مر السنين، كان يُنظر إلى شركتي أبل وميتا على أنهما من أفضل الشركات التي يمكن العمل معها، حيث يمتدح الموظفون بحماس ثقافاتهم وقيمهم وفوائدهم وامتيازاتهم، لكن التحولات الأخيرة، مثل سياسات العودة إلى المكاتب وانعدام الاستقرار، أثرت سلباً على هذه الشركات. في أعقاب جائحة كوفيد-19، وضعت شركة أبل جدولًا زمنيًا للعمل في المكتب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في عام 2022. ووفقًا لموقع تيك كو Tech.co، أعرب 67% من الموظفين عن عدم رضاهم عن السياسة في ذلك الوقت. في العام الماضي، تصدرت شركة ميتا عناوين الأخبار بإعلانها عن أهم عملية تسريح للموظفين الفنيين هذا العام، والتي تضمنت تخفيضًا بنسبة 13٪ في عدد الموظفين.