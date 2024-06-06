وزير الحج والعمرة السعودي يعلن وصول أكثر من مليون حاج

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام 2024، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي لأعمال الحج.

وقد استعدت وزارة الحج والعمرة لهذا الموسم منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، حيث تم لقاء رؤساء وممثلي مكاتب شؤون الحجاج وتسليمهم وثائق الترتيبات الأولية في 2023، أي في ليلة نهاية موسم العام الماضي.

وقال، في سابقة تاريخية، أصدرت الوزارة أول تأشيرة عمرة في السابع من شهر رمضان المبارك الماضي، حيث بلغ عدد التأشيرات المصدرة حتى الأول من الشهر الماضي؛ أكثر من مليون تأشيرة، أي بواقع سبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنشأ مكتب مشاريع الحج “حج إيمو” الذي استكمل أعماله هذا العام بالتنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية لمتابعة أكثر من 300 خطة في 2600 معلم، وذلك لرفع مستوى الاستعداد وجاهزية لموسم حج 2025 .

وأضاف الوزير أنه وزملاؤه في قيادات المنظومة قاموا منذ نهاية موسم الحج العام الماضي بزيارة 11 دولة، وأجروا خلالها 24 لقاءً رسميًا في معظم هذه الدول، وذلك للتباحث معهم مباشرة والعمل على استثمار فرص التسهيل على حجاجهم ومعالجة التحديات.

وأشار الوزير إلى أن المملكة استقبلت أكثر من مليون و200,000 حاج من مختلف دول العالم بكل يسر وسلاسة في جميع مراحل رحلتهم، وبوضع صحي متميز ومستويات رضا مرتفعة.