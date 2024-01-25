منتدى “مكة للحلال” الأول لصناعة الحلال في العام

في مكة المكرمة، قلب العالم الإسلامي، انطلق “منتدى مكة للحلال” في نسخته الأولى بفعاليات ملفتة، حيث جمع الحدث بين مشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية.



و يُعَتَبر قطاع الحلال من أسرع الصناعات نموًا في العالم، حيث بدأت المملكة العربية السعودية مسيرتها في دعم هذا القطاع الحيوي والناشئ.



وأكد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أهمية هذا المنتدى كمنصة حيوية تجمع بين الخبراء والمختصين في صناعة الحلال، سواءً كانوا في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.



وشدد الوزير على أهمية تبادل الآراء والخبرات لتعزيز التنافسية في هذا القطاع المتنامي، حيث يُتَوَقَّع أن يسهم المنتدى في تعزيز هذا القطاع الحيوي وفتح آفاق جديدة للابتكار والتنمية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، عبدالله صالح كامل، بدور المملكة في تطوير قطاع الحلال، مُؤَكِّدًا على مكانتها البارزة في سوق الأغذية الحلال والمصرفية الإسلامية.



وأشار إلى أن المنتدى يسهم في توطيد الروابط بين القطاعات المهتمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.



من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة تطوير منتجات الحلال، فواز بن طلال الحربي، على أهمية دور القطاع الخاص والجهات التنظيمية في تعزيز القدرات التنافسية لصناعة الحلال. وأشار إلى الفرص الكبيرة التي تنتظر الشباب في هذا القطاع المتنامي، مشيرًا إلى التزايد المستمر في الإنفاق العالمي على منتجات الحلال.



وفي ختام الفعاليات، تم توقيع ست مذكرات تفاهم بين جهات محلية ودولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.



شاركت اليوم في افتتاح #منتدى_مكة_للحلال الذي يهدف لتطوير الصناعات الحلال في القطاعات: الغذائية والدوائية والخدمات وغيرها، وتحفيز الابتكار وفق أفضل التجارب العالمية لتعزيز تنافسية ونمو هذا القطاع الواعد. pic.twitter.com/pD6ofERPQP — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) January 24, 2024