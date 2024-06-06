بعد أن بات الحجاج في المسجد الحرام الآن ينعمون بتنفس هواء نقي بنسبة 100%، سيستمتع الحجاج هذا العام بتلطيف أجواء المسجد الحرام وسط الأجواء الصيفية، وذلك بفضل تقنية جديدة لتبريد الأجواء.

وقد أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن جاهزية أكبر محطة تبريد للهواء في العالم في المسجد الحرام، بهدف تلطيف الأجواء وتبريدها لخدمة الحجاج القادمين إلى بيت الله الحرام.

تعتبر هذه المحطة الجديدة إحدى الإنجازات البارزة في تطوير خدمات الحج وتسهيل راحة الحجاج.

وأكد الوزير خلال لمؤتمر الصحافي الحكومي لأعمال الحج، أن هذه المشاريع تشمل استثمارات تتجاوز قيمتها المليارين ريال في مجال الطاقة وغيرها، بهدف تقديم خدمات متميزة للحجاج وتحسين تجربتهم خلال أداء مناسكهم.

من بين هذه المشاريع، تم إعداد أكبر محطة تبريد في العالم في المسجد الحرام لتنقية الهواء وتبريده، بهدف تلطيف الأجواء وتوفير راحة أكبر للحجاج أثناء أداء مناسكهم.

وأشار الوزير إلى أن موسم الحج هذا العام سيشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72,000 راكب في الساعة الواحدة، بهدف نقل ما يزيد عن 350,000 حاج في اليوم الواحد، وذلك في إطار جهود تطويرية متسارعة لتحسين خدمات النقل.

وفي إطار الحرص على الوضع الصحي، أكد الوزير أنه يتم العمل بالتعاون مع الشركاء في وزارة الصحة على مدار الساعة لتوفير كافة الخدمات الطبية والاحترازية اللازمة.

وأكد د. توفيق الربيعة أن تجهيز هذه المحطة يأتي في إطار التوسعات التي تشهدها خدمة الحج، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة تغطي الآن 126 دولة مباشرة دون وسطاء، وقد حظيت بإشادة كبيرة من قيادات الدول المختلفة، مما يعكس الرعاية والاهتمام الذي توليه المملكة لراحة وسلامة الحجاج.

تتمثل وظيفة المحطة الجديدة في تنقية وتبريد الهواء داخل المسجد الحرام بشكل دوري، حيث يتم تنقية الهواء وتعقيمه باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لضمان نقاء الهواء المتنفس من قبل الحجاج. ويتم ذلك من خلال أجهزة تكييف خاصة تقوم بتوزيع الهواء البارد في جميع أنحاء المسجد.

تتميز المحطة بأنظمة تبريد متطورة تقوم بتبريد المياه وتنقيتها، قبل أن يتم توزيع الهواء المبرد في المسجد الحرام. وتشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة بواسطة مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين المؤهلين.





