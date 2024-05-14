ستة مليارات ريال..تكلفة بناء المساجد في السعودية

بلغ إجمالي تكلفة بناء وترميم المساجد في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية ستة مليارات ريال، حيث جاءت التمويلات من قبل فاعلي الخير.

هذه الإحصائية أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك خلال تقرير أعده وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، حيث تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها لخدمة بيوت الله عن طريق فاعلي الخير خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح أن مشاريع فاعلي الخير، التي تم تنفيذها وفقًا لضوابط وإجراءات التبرعات، تنوعت بين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف، بقيمة إجمالية بلغت 5,843,509,622 ريالًا.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة إلى أن هذه الأرقام تم تمويلها بواسطة فاعلي الخير، حيث تنوعت المشاريع بين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف، وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات التبرعات.

فيديو | 6 مليارات ريال.. تكلفة بناء وترميم وصيانة المساجد في 5 أعوام#نشرة_الظهيرة | #قناة_السعودية pic.twitter.com/o5sJIot63d — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) May 14, 2024