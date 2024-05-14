فريق التحرير by فريق التحرير

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ستة مليارات ريال..تكلفة بناء المساجد في السعودية

أعلن تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية حجم تكلفة بناء المساجد الممولة بتبرعات فاعلي الخير.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغ إجمالي تكلفة بناء وترميم المساجد في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية ستة مليارات ريال، حيث جاءت التمويلات من قبل فاعلي الخير.

هذه الإحصائية أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك خلال تقرير أعده وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، حيث تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها لخدمة بيوت الله عن طريق فاعلي الخير خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح أن مشاريع فاعلي الخير، التي تم تنفيذها وفقًا لضوابط وإجراءات التبرعات، تنوعت بين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف، بقيمة إجمالية بلغت 5,843,509,622 ريالًا.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة إلى أن هذه الأرقام تم تمويلها بواسطة فاعلي الخير، حيث تنوعت المشاريع بين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف، وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات التبرعات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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