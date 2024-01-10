وقعت وزارة الحج والعمرة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقية تعاون بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج 1445.

وقال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مبادرة “حاج بلا حقيبة” التكاملية بين الطرفين، وهي خدمة إضافية تهدف إلى استلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال المدة 8 – 11 يناير، والذي تستعرض من خلاله المبادرة والفوائد المتحققة منها.

الزكاة والضريبة والجمارك توقع إتفاقية مع وزارة الحج والعمرة

#الزكاة_والضريبة_والجمارك توقع اتفاقية تعاون مع @HajMinistry وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1445هـ.

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وبحسب موقع الهيئة، أسهمت المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سبل الراحة وتحقيق أعلى معايير السلامة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية لنقل الأمتعة وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

يشار إلى أن الإتفاقية تمت بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وسعادة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية المهندس عبدالله بن علي النعيم.

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تبرم اتفاقية تعاون مع شركة سبل

على جانب أخر وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية (سبل)، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى مناطق وعناصر مُرمَزة لتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وسهولة الوصف المكاني للقاصدين والعاملين بالمسجد الحرام، كما ستسهم في قياس مؤشرات الأداء، وتوزيع الكوادر العاملة حسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية مما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.