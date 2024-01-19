تفاصيل تعديلات نظام خدمة حجاج الداخل الجديدة في السعودية



أعلنت الحكومة السعودية اليوم عن تعديلات جوهرية في نظام خدمة حجاج الداخل، بهدف تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات للحجاج القادمين من داخل المملكة.



وتأتي هذه التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى“في عددها الصادر اليوم، ضمن الجهود المستمرة لتحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم وراحتهم.



تضمنت الإصلاحات الرئيسية القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (482) حيث جاءت الضوابط الجديدة كالتالي:



1. حذف فقرة الاعتراض إلى المحكمة الشرعية:



تم حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تتعلق بالاعتراض على قرارات اللجنة المتعلقة بالخدمات، وتم تعديل القاعدة لتسمح بالتظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.



2. تعديل قواعد التظلم:



تم تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتكون كالتالي، “تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة بعد مصادقة وزير الحج والعمرة، ويجوز لمن يصدر بحقه قرار التظلم التقديم به أمام المحكمة الإدارية المختصة.”



3. حذف فقرات التظلم والمحكمة الشرعية:



تم حذف الفقرة (2) والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرون) التي كانت تتعلق بتظلم العقوبة والاعتراض على تحصيل قيمة الخدمات.



4. إلغاء مسؤولية وزارة الحج والعمرة:



تم حذف المادة (الثالثة والعشرون) التي كانت تخول وزارة الحج والعمرة تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام.



وقد تم نشر المرسوم الملكي برقم (م/109) و الذي يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين تجربة الحجاج وتيسير الإجراءات للتأكيد على التزام المملكة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والحجاج.

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