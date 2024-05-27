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السعودية تعلن باقات الحج الجديدة بمزايا وخدمات ميسرة

تشتمل الباقات الجديدة المُعلن عنها لموسم حج 2024ـ على وسائل نقل مُيسرة ومريحة عبر حافلات مكيفة، إلى جانب إقامة مريحة، حيث تقدم الأبراج الجديدة تجربة متميزة للحجاج.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق باقات حج جديدة مبتكرة لموسم الحج لهذا العام 2024، بهدف تسهيل تجربة الحج وتوفير رحلة مريحة ومميزة للحجاج من المواطنين والمقيمين خلال أدائهم فريضة الحج.

أحدثت الوزارة باقة “أبراج كدانة الوادي”، التي تقدم تجربة فريدة من نوعها. تشمل هذه الباقة وسائل نقل مريحة عبر حافلات مكيفة، وإقامة ممتعة في مشعر منى بأبراج كدانة الوادي. تتميز الإقامة بتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات طوال الرحلة، بالإضافة إلى مخيمات مجهزة في عرفات ومزدلفة.

كما أطلقت الوزارة باقة الاقتصادية التي تتضمن إقامة في مكة المكرمة بمبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية خلال أيام التروية والنحر والتشريق. ورغم عدم توفير إقامة في مشعر منى، فإن الباقة توفر خيارات مرنة للنقل بأسعار متنوعة حسب الوجهة.

يتيح المسار الإلكتروني المخصص لحجاج الداخل فرصة التقديم على هذه الباقات الجديدة، مما يُسهّل ويُسرّ عملية التنظيم والتخطيط لرحلة الحج.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الدخول إلى المسار الإلكتروني لتقديم الطلبات، لضمان تجربة مريحة وثرية للحجاج في موسم حج 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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