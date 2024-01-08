السعودية تُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد المعتمرين

أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن تحقيق إنجازات استثنائية في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين خلال العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الزوار للمشاعر المقدسة.



و كشف خلال كلمته بمؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024، عن تجاوز عدد المعتمرين خلال عام 2023 حاجزًا تاريخيًا، حيث بلغ إجمالي عددهم 13.55 مليون معتمر، بارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.



و أشار الوزير الربيعة إلى أن هذا الرقم يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتقديم تسهيلات وخدمات متميزة لضيوف الرحمن.



وفي تفاصيل أخرى، أكد الربيعة أن العدد الأكبر للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019، حيث بلغ 8 ملايين و550 ألف معتمر، لكنه تضاعف إلى 13 مليونًا و550 ألفًا خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 58%، وهو أعلى ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة.



تحدث الوزير أيضًا عن مشاركة واسعة في المؤتمر، حيث شهدت النسخة الحالية مشاركة وزراء وقادة من أكثر من 80 دولة، مع التركيز على الاتفاقيات الحجية المبرمة مع الدول المشاركة.



في سياق تطوير البنية التحتية، أكد الربيعة أن مشاريع تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال لتحسين البنية التحتية في المشاعر المقدسة.

وأشار أيضًا إلى الجهود الكبيرة في التدريب، حيث تم تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة خلال العام الماضي، وتستهدف الخطة الحالية تدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة الحجاج.



تحسين الإجراءات والتسهيلات للمعتمرين كان أحد الأولويات، حيث تم تطوير أكثر من 200 إجراء لتسهيل قدوم الزوار، بالإضافة إلى السماح للمقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرات إلكترونية لأداء العمرة.



من ناحية أخرى، تم العمل على زيادة عدد الرحلات المباشرة إلى المملكة من 164 وجهة إلى 216 وجهة بزيادة تصل إلى 32%، بالإضافة إلى تطوير المواقع التاريخية لإثراء تجربة الزائرين.

بالشوق نلقاهم بالود نرعاهم



بفضل التسهيلات غير المسبوقة، وتكامل الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة، أعداد المعتمرين من خارج المملكة تسجّل ارتفاع تاريخي ورقم قياسي لهذا الموسم، حسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة.#الطريق_إلى_النسك pic.twitter.com/P6CcWbHKCj — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 8, 2024