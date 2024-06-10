السعودية تمنح شرائح جوال مجانية للحجاج

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، شرائح جوال تشمل “بيانات واتصال” كهدية لضيوف البرنامج طوال فترة مناسكهم، بهدف التسهيل على ضيوف برنامج “خادم الحرمين الشريفين” للحج والعمرة، التواصل مع ذويهم.

السعودية تسلم الحجاج شرائح جوال فور وصولهم

وتسلم وزارة الشؤون الإسلامية، الحجاج، شرائح الجوال فور وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.

وذلك لتسهيل التواصل مع أسرهم في وطنهم، والاطمئنان عليهم، ومشاركة أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم لحظات الحج وأجوائه الروحانية، وما ينعمون به في المملكة من راحة وأمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وعبّر الحجاج، حسب الوكالة، عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة التي تتيح لهم البقاء على تواصل دائم مع أسرهم طوال تأدية مناسك الحج، ومشاركة جميع محطات، وذكريات الحج التي لا تُنسى.

الحج والعمرة مصدر دخل رئيسي للمملكة

ويبدأ الحج هذا العام، يوم الجمعة المقبلة، ويشكل مصدر دخل رئيسي للمملكة، حيث تُقدر إيرادات الحج والعمرة، والزيارات الدينية الأخرى، بمليارات الدولارات سنوياً.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى المملكة، لأداء فريضة الحج، وفقًا للسلطات.