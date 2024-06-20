السعودية تعلن عن الموعد الجديد لانطلاق موسم العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن انطلاق استعدادات موسم العمرة لهذا العام، وكذلك كشف عن المخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج العام المقبل.

وحدد يوم 14 ذو الحجة 1445 هـ، الموافق 20 يونيو 2024، البدء بعودة موسم العمرة وفقاً للإجراءات المعتمدة، وكذلك كشف عن المخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج 2025.

كما دشن الوزير “منصة نسك مسار” التي تهدف إلى توفير تجربة موحدة وخطوات سلسة لشركاء المنظومة في خدمة الحجاج.

وأعلن الدكتور الربيعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة، تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج المقبل، والتي تشمل توزيع حصص الدول لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج، إضافة إلى التعاقد مع شركات تقديم الخدمة لمدة ثلاث سنوات.

حيث يُمكن لمكاتب شؤون الحج التعاقد مع شركة تقديم الخدمة لمدة ثلاثة أعوام لضمان استمرارية جودة الخدمات مع تثبيت تخصيص موقع المخيمات، وإلزام شركات تقديم الخدمة بإتاحة خدمة التعاقد على خدمات السكن والإعاشة، وأن تكون ضمن باقة الخدمات بالتعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، وسيكون على مكاتب شؤون الحج التعاقد مع مقدم خدمة مرخص من وزارة الصحة بالمملكة، لضمان متابعة الخدمات الطبية بالتعاون مع البعثة الطبية بالمكتب.