السعودية للكهرباء تسترد صكوكها الدولية والمحلية المستحقة في يناير 2024

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس في افصاح على “تداول” سوق الأسهم السعودية الرئيسية، عن استرداد كامل الصكوك الدولية والمحلية المستحقة في 27 و30 كانون الثاني/يناير الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 5.7 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصكوك الدولية المستردة 800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، بينما بلغت قيمة الصكوك المحلية المستردة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وكان تاريخ استحقاق الصكوك الدولية هو 27 يناير الجاري، بينما كان تاريخ استحقاق الصكوك المحلية هو 30 كانون الثاني/يناير الجاري.

وبلغ عدد الصكوك الدولية المستردة 4 آلاف صك، بينما بلغ عدد الصكوك المحلية المستردة 4500 صك.

وكانت قيمة الاسمية للصك الواحد عند الاسترداد 200 ألف دولار للصكوك الدولية، بينما بلغت قيمة الاسمية للصك الواحد عند الاسترداد مليون ريال للصكوك المحلية.

وسيتم إيقاف تداول الصكوك الدولية والمحلية من قبل تداول السعودية اعتباراً من اليوم، ومن ثم إلغاء إدراجها في السوق بنهاية الشهر الجاري.

وسيظهر الأثر المالي لسداد هذه الصكوك المحلية والدولية في قوائم الشركة المالية للربع الأول من عام 2024.