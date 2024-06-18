السعودية تُعلن نجاح موسم الحج وتبدأ التحضيرات للعام المقبل

أعلنت الحكومة السعودية اليوم الثلاثاء عن نجاح موسم الحج لهذا العام 2024، مع بدء التخطيط والترتيب لموسم الحج القادم.

حيث أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، خلال إعلانه من مقر الإمارة بمشعر منى عن نجاح موسم الحج، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الموسم يمثل بداية لمرحلة جديدة من التحسين والتطوير المستمر لخدمة الحجاج، مع التركيز على تحقيق مكتسبات أكبر في الأعوام القادمة.

وأضاف أن نجاح الحج هذا العام بفضل الله أولاً، وثم بفضل الخدمات المتنوعة والرعاية الفائقة التي قدمتها القيادة السعودية، وعبر عن شكره وتقديره للقيادة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهما المستمر وإشرافهما الدقيق على كافة خدمات الحج.

وفيما يتعلق بالتحضيرات للعام المقبل، أعلن عن بدء التخطيط والترتيب الفوري لموسم الحج القادم، مشيراً إلى أنه سيتم استمرار تطوير منظومة الحج بشكل شامل لتحسين تجربة الحجاج وتوفير بيئة آمنة وميسرة لأداء المناسك.

وأكد أن النجاحات التي تم تحقيقها تمثل مجرد بداية لمرحلة جديدة من التحسينات، لخدمة القاصدين لأطهر البقاع. وأشار إلى أن العمل سيبدأ على الفور في التخطيط لموسم الحج القادم، مع استمرار تطوير كافة جوانب منظومة الحج. وختم بتأكيد أن الطموحات ليس لها حدود والآمال لا تعرف حدودًا.