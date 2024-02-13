فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تغلق صكوك فبراير عند 7.8 مليار ريال

قُسمت إصدارات الصكوك إلى ثلاثة شرائح برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر شباط / فبراير 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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