كيف ستحقق السعودية هدفها بالوصول إلى 30 مليون معتمر سنويًا؟

أعلن الوكيل المساعد لشؤون العمرة، عبد الرحمن بن فهد، أن وزارة الحج والعمرة تسعى للوصول إلى 30 مليون معتمر سنوياً.

وأكد أن هناك زيادة مستمرة في أعداد المعتمرين كل عام لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن رؤية 2030؛ وضعت مستهدفاً سنوياً لتحقيق الزيادة التدريجية، جاء ذلك على هامش اللقاء الأول لموسم العمرة الذي عقدته الوزارة بحضور منسوبيها وعدد من أصحاب الشركات.

وأضاف، خلال حديثه إلى القناة الحكومية”الإخبارية”، أن الوزارة تتوقع أن تتجاوز أعداد المعتمرين 10 ملايين في العام المقبل، مستدركاً أن هناك محددات وضوابط يجب مراعاتها لضمان تحقيق هذا الهدف”.

و قال بن فهد، من المتوقع أن نحقق هذا بزيادة مضطردة، مستندين إلى النمو الذي شهدناه في حركة الزيادة للمعتمرين خلال السنوات الماضية.

هناك زيادة متوقعة في تلك الأعداد، ومن المتوقع أن نحقق المستهدف خلال السنة الحالية، مع الاستمرار في تطبيق منظومات خدمات دقيقة تباشرها كافة الجهات المعنية بالحج والعمرة في المملكة، تعمل هذه الجهات على وضع الخطط اللازمة كل عام، استعداداً للمواسم القادمة.

يشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد أشارت قبل خمس سنوات إلى أن رؤية المملكة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين من 8 ملايين إلى 15 مليون بحلول 2020، ليصل العدد إلى 30 مليون بحلول 2030. تعمل وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على وضع الخطط اللازمة مع نهاية كل موسم حج استعداداً للموسم المقبل، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030.