تحولت المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى مركز جذب استثماري على مستوى العالم الإسلامي، وذلك بعد توقيع اتحاد الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية على اتفاقية شراكة “منافع”.



تهدف شراكة “منافع” إلى استثمار المكانة المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز للفعاليات الاقتصادية الرائدة. تسعى الشراكة أيضاً إلى تعزيز بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى مكة للحلال بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.



وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة أهمية هذه الشراكة في تحويل مكة والمدينة إلى منصة عالمية للاستثمار والفعاليات الدولية، مستغلين مكانتهما الدينية والاقتصادية الفريدة.

وقد وقع الاتحاد الأمين العام المكلف وليد العرينان عن الاتحاد السعودي، بينما وقع الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي عن الجهة الإسلامية.



تشمل المبادرات التي ستعمل عليها الشراكة إقامة منتديات، ورش عمل، ومحاضرات، وبرامج تدريبية، وإجراء دراسات وتقارير، وعقد حوارات مع قادة الأعمال وصناع القرار.

اتحاد الغرف والغرفة الإسلامية يبرمان شراكة لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمركز جذب استثماري.https://t.co/p8tGs53nDq#واس_اقتصادي pic.twitter.com/qkilSysWDL — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) January 25, 2024