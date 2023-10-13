السعودية تدعم إفريقيا بـ20 مليون دولار لإعادة إعمارها

قدم صندوق التنمية السعودي قرضا تنمويا لدعم البنية التحتية في إفريقيا، من خلال عدة مشروعات لدعم قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية.





وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، مع دولة رئيس الوزراء وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية ‫إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، وذلك لتمويل مشروع إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجرى التوقيع على هامش ‫الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.







ويهدف هذا المشروع إلى استكمال أعمال مطار العاصمة بانغي، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى في العاصمة بسعة (250) سريرًا طبيًا ، كما يهدف المشروع إلى سد احتياجات الجمهورية من الخدمات الصحية للإسهام في الحد من الوفيات الناتجة عن انتشار الأمراض والأوبئة، ويسهم المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى الهدف التاسع الذي يحقق الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.







ويأتي توقيع هذه الاتفاقية؛ استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، إذ قدّم الصندوق القرض الأول للمشروع في عام 2015م بقيمة 77 مليون دولار، كما تُعد هذه الخطوة تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في إفريقيا الوسطى.





يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1985م؛ الدعم لتمويل أربعة مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (109) ملايين دولار، لدعم قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وغيرها، ويأتي ذلك إسهامًا في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية.

#Marrakech| #SFD CEO, Mr. Sultan Al-Marshad, participated today in a high-level meeting with several Development Fund leaders, including the Heads of the Arab Coordination Group and the World Bank Group. Together, they discussed development cooperation opportunities. The… pic.twitter.com/LmLzLddgAM — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) October 13, 2023