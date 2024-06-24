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الروضة الشريفة زارها أكثر من 1.4 مليون شخص في 6 أسابيع

الروضة الشريفة تبلغ مساحتها، 330 مترا مربعا، وتتسع لـ 800 زائر في الساعة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الروضة الشريفة زارها أكثر من 1.4 مليون شخص في 6 أسابيع
الروضة الشريفة زارها أكثر من 1.4 مليون شخص في 6 أسابيع

زار أكثر من 1.4 مليون شخص، الروضة الشريفة، بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وتقع الروضة الشريفة، بين الحجرة الشريفة (المعروفة بالبيت النبوي)، والمنبر النبوي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن 762.101 ألف من الذكور، و641.539 ألفا من الإناث، زاروا الروضة، خلال الفترة بين أول شهر ذو القعدة، و 14 شهر ذي الحجة.

أين تقع الروضة الشريفة؟

الروضة الشريفة زارها أكثر من 1.4 مليون شخص في 6 أسابيع

وهذا الجزء الجنوبي الشرقي من المسجد النبوي، هو المكان الذي كان يوجد فيه منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم، حيث كان يعيش فيه مع زوجته أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق.

وتبلغ مساحتها، 330 مترا مربعا، وتتسع لـ 800 زائر في الساعة، حيث يقضي كل زائر ما معدله 10 دقائق في المنطقة.

كيف تتم الزيارة؟

الروضة الشريفة زارها أكثر من 1.4 مليون شخص في 6 أسابيع

ويتم التحقق من حجوزات المواعيد من خلال تطبيقي نسك، وتوكلنا، ويقوم الزوار بمسح رموز الاستجابة السريعة الخاصة بهم عند وصولهم إلى المسجد.

ثم يتم توجيههم إلى مناطق الانتظار قبل دخول المنطقة المقدسة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...