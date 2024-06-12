البورصة المصرية تطلق مؤشرًا إسلاميًا

أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر إسلامي جديد يضم 33 شركة، بقيادة سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” التي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر.

يأتي هذا المؤشر الجديد في إطار جهود البورصة لجذب شريحة أوسع من المستثمرين، وتلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تم اختيار الشركات المدرجة في المؤشر بعناية من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للتأكد من توافق أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر البورصة، أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن إطلاق المؤشر الإسلامي يهدف إلى توفير فرص استثمارية جديدة لمديري الأصول، وإتاحة إصدار منتجات مالية مبتكرة مثل صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة. كما أشار إلى أن المؤشر سيساهم في تعزيز الشفافية والرقابة على الاستثمارات في الشركات المدرجة.

ومن بين الشركات الأخرى التي تحتل مكانة بارزة في المؤشر، تأتي شركة “السويدي إلكتريك” بحصة 10.27%، وشركة “أبو قير للأسمدة” بحصة 9.08%.

من جانبه، أوضح عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بعض الشركات المدرجة في المؤشر قد يكون لديها أنشطة غير متوافقة تمامًا مع الشريعة، ولكن تم وضع ضوابط صارمة لضمان أن هذه الأنشطة لا تتجاوز نسبة محددة من إجمالي إيرادات الشركة واستثماراتها.