البنك الإسلامي يخصص 418 مليون دولار لتمويل مشاريع جديدة

أصدر البنك الإسلامي للتنمية بيانًا اليوم يكشف فيه عن موافقته على تخصيص تمويل بقيمة تزيد عن 418 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء.

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة التي ترأسها رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، والتي شهدت موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أربعة مشاريع مهمة تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة، خلال اجتماعه رقم 355.

وتركزت الموافقة على أربعة مشاريع رئيسة تهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة، وبحسب البيان، فإن طاجيكستان ستستفيد من تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لبناء مشروع محطة الطاقة الكهرومائية في روغون، بهدف توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

وتم أيضًا تخصيص 120 مليون يورو لمشروع طريق نقاس-باشاق شهير في تركيا، والذي يعتبر جزءًا من مشروع الطريق السريع مرمرة الشمالي الكبير، بهدف توفير عبور بديل عبر مضيق البوسفور وتقليل ازدحام المرور وأوقات السفر وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتشمل المشاريع الأخرى التي حصلت على تمويل البنك مشروع تطوير سلاسل القيم للجذور والدرنات / الكسافا في بنين وساحل العاج، بتخصيص مبالغ تبلغ 60.57 مليون يورو و70.46 مليون يورو على التوالي، بهدف تحسين الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي ودخل الأسر.

وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها بدعم الدول الأعضاء في مساعيها نحو التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على التصدي لتحديات التنمية المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار احتفال البنك باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه.

#IsDB Approves US$418 Million in Financing for Sustainable Development Projects.

From clean energy to food security and infrastructure, these projects will drive positive change in our member countries.

Stay tuned for updates on our impactful initiatives! pic.twitter.com/kQiET0O6Qh — IsDB Group (@isdb_group) April 27, 2024