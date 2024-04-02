الإمارات تستعد لطرح نظام ادخار جديد

تجاوز حجم محفظة شركة الصكوك الوطنية في الإمارات 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي عدد عملائها الجدد بنسبة 215% في 2023 بالمقارنة مع العام 2022، في الوقت الذي تستعد فيه لاطلاق صندوق نظام الادخار يهدف لاستثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% إلى 6.4 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وشهدت الشركة زيادة بنسبة 74% في عدد المستخدمين الرقميين في العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وكشفت الشركة، اليوم، عن وصولها إلى مراحل متقدمة لتكون ضمن الصناديق الاستثمارية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لاستثمار مدخرات الموظفين ضمن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص “نظام الادخار”.

وذكرت الشركة أنها في طور تأسيس الصندوق الذي سيعنى باستثمار هذه الأموال خلال الربع الحالي ليتم اعتماده من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.

ووزّعت الصكوك الوطنية 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز منذ تأسيسها في عام 2006، حيث حصل المدخرون على عوائد تصل إلى 5.84% على مدخراتهم للعام 2023، فيما بلغ معدل العوائد الإجمالية للمدخرين نحو 4.2%.

وفتحت الصكوك الوطنية خيارات جديدة للادخار لمجموعة متنوعة من العملاء، وذلك عن طريق تقديم العديد من البرامج والمنتجات التي تشمل:

“إيبور بلاس”، المتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو عبارة عن منتج يستخدم المرجع المرتبط بمؤشر “الإيبور” لمدة استثمارية تصل إلى 3 سنوات.

خطة “المليون” للادخار التي تهدف إلى تسريع تحقيق مدخرات مجمّعة وأرباح تراكميّة بقيمة مليون درهم في نهاية مدة الإدخار.

برنامج “الراتب الإضافي”، المصمم لمساعدة مواطني الدولة والمقيمين في الحصول على دخل تقاعد إضافي.

