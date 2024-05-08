ازدهار سوق الصكوك المستدامة.. 40 مليار دولار ونمو متوقع بـ 50 مليار خلال عامين

يشهد سوق الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ازدهارًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 60% لتصل إلى 40 مليار دولار عالميًا بنهاية الربع الأول من عام 2024، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أهمها سعي المُصدرين لتحقيق أهداف تنويع مصادر تمويلهم والتزاماتهم تجاه الاستدامة، إلى جانب الأطر التنظيمية الجديدة ومبادرات الاستدامة التي تقودها الحكومات.

وتتوقع فيتش أن تتخطى قيمة هذه الصكوك 50 مليار دولار عالميًا خلال العامين المقبلين، مما يشير إلى استمرار نمو هذا السوق بوتيرة متسارعة.

وتُعد الأسواق الرئيسية للصكوك المستدامة مسرحًا لمبادرات تنظيمية جديدة تسعى إلى توحيد المعايير وتطوير النظام البيئي وتعزيز الشفافية.

وفي هذا الإطار، أطلقت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أطرًا وطنية للتمويل المستدام، مما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وعلى صعيد الإصدارات، فقد شهد الربع الأول من عام 2024 نموًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 3.4 مليار دولار، بزيادة 88% على أساس سنوي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك بحصة 53.5%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.9%، ثم قطر بـ 14.5% وماليزيا بـ 3.1%.

وتتمتع معظم الصكوك المتوافقة مع معايير ESG المصنفة من قبل فيتش (98.6%) بتصنيف استثماري. كما صنفت فيتش حوالي 90% من الصكوك المستدامة بالعملات الصعبة عالميًا، أي ما يعادل 24.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، بزيادة 56% على أساس سنوي.

ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى ازدياد الوعي بضرورة الاستدامة من قبل المستثمرين والشركات والحكومات على حدٍّ سواء. وباتت الصكوك المتوافقة مع معايير ESG تُمثل أداةً فعّالةً لتمويل المشاريع المستدامة وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

وتُشير التوقعات إلى أن سوق الصكوك المتوافقة مع معايير ESG سيستمر في النمو خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالعوامل التالية:

ازدياد الطلب من قبل المستثمرين على منتجات الاستثمار المستدامة.

التزام الشركات بتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

الدعم الحكومي من خلال الأطر التنظيمية ومبادرات الاستدامة.