أضاحي”الهايبر ماركت”في الأسواق السعودية متاحة بالتقسيط

تتنافس المتاجر الكبرى “الهايبرماركت” في المملكة العربية السعودية على تقديم العروض والخدمات لعملائها في مجال شراء الأضاحي، حيث شهدت الأسواق السعودية هذا العام زيادة ملحوظة في الطلب على خدمة التقسيط لشراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى.

بينما تتنوع خدمة الأضاحي بأشكال مختلفة، فإذا لم تقدم عبر التقسيط على 4 دفعات من شركات التقسيط المتعارف عليها، فإن بعض الأسواق تقدم خدمات إضافية جانبية بالمجان. في المقابل، هناك خدمات مقدمة من الجمعيات الخيرية وأخرى مختصة بالأضاحي والهدي في المملكة تقدم أسعارًا أقل والخدمة عبر الإنترنت.

فعلى سبيل المثال، هناك خدمة شراء الأضاحي مع التقطيع المجاني، وأخرى توفر خدمتها عبر تطبيق بطاقات التوفير لحجز واستلام الأضاحي جاهزة، مع إمكانية التبرع بها للمستحقين. تشمل هذه الخدمات تشكيلة متنوعة من الذبائح.

يعتبر تطبيق إحسان من أفضل المنصات الإلكترونية لحجز الأضاحي، حيث يمكن حجز الأضحية بأسعار أقل تقريبا 720 ريال، وتوفير الراحة في عملية الحجز والدفع. والأمر ذاته يوفره مشروع الأضاحي في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الهدي والأضاحي.

وكانت أسعار المواشي لموسم عيد الأضحى، المتنوعة بين الأغنام بأنواعها والأبقار والإبل، تتراوح ما بين 950 و7000 ريال حسب نوع الأضحية، وفقًا لحركة أسواق المواشي المركزية.

فيما أعلنت وزارة البيئة والزراعة دعمها لمربي المواشي السعوديين وتخصيص 8 نقاط بيع مؤقتة في الرياض، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك خاصة لنقاط البيع والتوسع فيها لتغطية احتياجات مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإنشاء سبع مواقع مؤقتة موزعة في مدينة الرياض حسب دراسة الحجم والمسافة عن الأسواق الثابتة وهي العزيزيه أو سوق الغرب أو السعادة، بحيث يجد كل مستفيد الخدمات كما هي في المواقع الثابتة من خلال نقاط البيع الموجودة.

وهذه المواقع مخصصة للسعوديين من مربي المواشي، حيث تدعمهم الوزارة، وهم الوحيدون المصرح لهم بالبيع في نقاط البيع. ويشمل الدعم برنامج ريف أو مربي الماشية.

تطوير الأسواق والمسالخ

بينما تعمل فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير الأسواق والمسالخ، والتي يتنوع نشاطها بين بيع الأغنام والإبل، مما يعزز من توفير خيارات متعددة للمستهلكين ويضمن توفير خدمات عالية الجودة ومرافق حديثة تلبي احتياجات السوق.

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن توفر كميات كبيرة من الأضاحي في أسواق المواشي بمنطقة الرياض، قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المواشي في الأسواق حتى يوم الجمعة بلغ (115,546) رأسًا، موزعة على (99,502) رأس من الضأن، (14,896) رأسًا من الماعز، (1,092) رأسًا من الجِمال، و(56) رأسًا من الأبقار.

جاء ذلك في التقرير اليومي لإحصائيات مسالخ وأسواق منطقة الرياض، الصادر عن فرع الوزارة بالمنطقة، في إطار استعداداته لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأوضح التقرير أن عدد الأحواش والحظائر في أسواق منطقة الرياض بلغ (4,747) حوشًا وحظيرة، بالإضافة إلى (5,946) جلابة.

كما نفذت الفرق الفنية للفرع (204) جولات رقابية و(979) زيارة على أسواق المنطقة، مما أسفر عن إتلاف (103) رؤوس من الأضاحي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (415) كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة. وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل (25) إنذارًا و(17) مخالفة، وتقديم بلاغٍ واحد ضد المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نقاط بيع المواشي المؤقتة في مدينة الرياض استقبلت (15,452) رأسًا من الأضاحي من خلال (429) حظيرة مستلمة.