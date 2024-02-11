فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعلن أسعار باقات حج 2024 لحجاج الداخل

تعكس الباقات المعلنة مدى اهتمام الوزارة بتقديم خيارات متنوعة تناسب احتياجات وظروف الحجاج، حيث تشمل باقات متنوعة من حيث الخدمات والمرافق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي بدء التسجيل لحجاج الداخل وإتاحة الباقات لموسم حج هذا العام 2024، مع إشارة إلى تضمين ضريبة القيمة المضافة في أسعار هذه الباقات.

ووفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد أربع باقات لحجاج الداخل، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الباقة الأولى: بتكلفة 10,366.10 ريال، تم تطوير مخيماتها لتقديم خدمة راقية ومريحة للحجاج.
الباقة الثانية: بتكلفة 8,092.55 ريال، تتضمن مخيمات الضيافة في مشعر منى.
الباقة الثالثة: بتكلفة 13,265.25 ريال، وتميزت بأبراجها الستة في منى وموقعها القريب من جسر الجمرات.
الباقة الرابعة: بتكلفة 4,099.75 ريال، تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، لكنها لا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة، سواء كانت براً أو جواً.

وأكدت الوزارة أنه يتم إضافة تكاليف النقل من وإلى مكة المكرمة إلى أسعار الباقتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تكاليف النقل في المشاعر المقدسة (منى – عرفات – مزدلفة) باستخدام قطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقاً لموقع المخيم، مع تحمل تكاليف النقل من وإلى نقاط التجمع.

وفيما يتعلق بالتنقل بين المشاعر، يتم ذلك في الباقة الثالثة عبر قطار المشاعر فقط، بينما يتم في الباقة الرابعة توفير النقل من السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات باستخدام الحافلات ثم قطار المشاعر المقدسة أيام التشريق.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وتيسير أداء فريضة الحج على حجاج الداخل، وضمان توفير بيئة مريحة وآمنة خلال موسم الحج هذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...