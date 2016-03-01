أسهم الخليج ترتفع مع النفط ومصر تتراجع بفعل مخاوف الفائدة

دبي أول مارس آذار (رويترز) – ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الثلاثاء مع تماسك أسعار النفط فوق 36 دولارا للبرميل بينما هبطت البورصة المصرية في تعاملات ضعيفة في ظل قلق المستثمرين من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 بالمئة إلى 6181 نقطة مدعوما بأسهم البتروكيماويات مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 بالمئة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات اثنين بالمئة في أحجام تداول مرتفعة.

واستقطبت أسهم شركات الاتصالات نشاطا ملحوظا مع صعود سهم اتحاد عذيب 2.4 بالمئة بينما قفز سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 6.7 بالمئة بعدما قالت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها إن ديجيتال بريدج هولدنجز التي تستثمر في قطاع الاتصالات من أبرز مقدمي العروض لشراء محفظة أبراج الاتصالات اللاسلكية لموبايلي في السعودية في صفقة تقدر بملياري دولار.

وفي دبي قفز سهم أرابتك للجلسة الثانية بالحد الأقصى اليومي وارتفع 14.6 بالمئة إلى 1.65 درهم مع صعود حجم التداول لأعلى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة. وأظهرت بيانات البورصة أمس الاثنين أن الرئيس التنفيذي السابق لأرابتك حسن اسميك زاد حصته في الشركة إلى 11.91 بالمئة من 11.81 بالمئة.

وقالت أرابتك في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء إنه لا توجد أي أنباء جوهرية سواء تشغيلية أو فنية تؤثر على سعر السهم . وقال مصدر مقرب من اسميك لرويترز إن الرئيس التنفيذي السابق يشتري أسهما لأنه يتوقع قيمة في المستقبل. لكن لم تتضح أي تفاصيل عن نواياه.

ومازالت معظم مؤسسات الاستثمار متشككة في السهم ويشير تباطؤ وتيرة الصعود اليوم إلى أن المستثمرين غير مستعدين للإقبال بقوة على شرائه بعد أن تضرر الكثير منهم جراء تهاويه من مستواه القياسي البالغ 7.37 درهم الذي سجله في مايو أيار 2014.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز يوصى ثلاثة فقط من بين ثمانية محللين يغطون السهم بالاحتفاظ به بينما كانت توصية الخمسة الآخرين “بالبيع” أو “البيع بقوة”. ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم 1.09 درهم.

لكن سهم أرابتك ساهم في دفع مؤشر سوق دبي للصعود 1.5 بالمئة مع ارتفاع سهم الاتحاد العقارية 4.3 بالمئة مسجلا مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وقفز سهم أملاك للتمويل وهي شركة متوسطة تعمل في مجال الاستثمار الإسلامي 9.4 بالمئة ليعزز مكاسب يوم الاثنين التي بلغت 12.8 بالمئة حين أعلنت الشركة نمو صافي الربح العائد للمساهمين 130 بالمئة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر العام للسوق 0.5 بالمئة مع تركز معظم التداولات على أسهم الشركات المتوسطة. وزاد سهم إشراق العقارية 1.3 بالمئة وكان السهم الأكثر تداولا في البورصة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم القيادية التي عادة ما تشهد تداولات كثيفة. وارتفع سهم اتصالات أكبر شركة مدرجة في البورصة 0.6 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة في أحجام تداول متواضعة. وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.8 بالمئة في أحجام تعاملات متواضعة مع صعود سهم الخليج الدولية للخدمات الأكثر تداولا 1.4 بالمئة إلى 37.25 ريال. وفي الأسبوع الماضي أعطت ألفا مينا السهم توصية “بالشراء” محددة سعره المستهدف عند 73.60 ريال.

مصر

لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع 0.5 بالمئة في أقل حجم تداول منذ أكتوبر تشرين الأول 2015. وهبط سهم أوراسكوم للاتصالات 3.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وتنامت التوقعات بأن ترفع مصر أسعار الفائدة الشهر القادم. وألغت وزارة المالية يوم الاثنين إصدار سندات خزانة لأجل خمس سنوات بينما قفز متوسط العائد على سندات لأجل عشر سنوات بما يزيد على 21 نقطة أساس.

لكن سهم بلتون المالية قفز 9.9 بالمئة بعدما ارتفع لأكثر من مثليه على مدى الأسبوعين الأخيرين. ووقعت الوحدة المالية لأوراسكوم للاتصالات هذا الأسبوع اتفاقا لشراء سي.آي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك التجاري الدولي الذي انخفض سهمه 1.9 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق الأسهم العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6181 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.5 بالمئة إلى 3287 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4372 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 9969 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة 6116 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5236 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5416 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1171 نقطة.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية – تحرير أحمد إلهامي)