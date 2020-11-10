قفزة هائلة لقيمة شركة وراء لقاح كورونا المستجد الذي طوره ملياردير ألماني وزوجته

قفزت قيمة شركة بيونتيك المدرجة في ناسداك إلى 21 مليار دولار يوم الجمعة الماضي بعد أن كانت قيمتها لا تتجاوز 5 مليارات العام الماضي.

ويجمع شغف البحث العلمي بين الطبيبين أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، واليوم أصبح عملهما يقدم أملاً للعالم فهما الزوجان اللذان عملا في تطوير اللقاح المنتظر لفيروس كورونا، والذي يمكن أن يجعل العالم يتنفس الصعداء بعد جائحة كورونا رغم أن اللقاح الجديد يمثل تحديا لوجستيا كبيرا في عمليات النقل والتخزين لأنه يحتاج أن يظل عند 70 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل.

ويعمل شاهين ( وهو من مواليد لواء الاسكندرون السوري المحتل) وزوجته أوزلوم تويرشي في أبحاث المناعة ومواجهة الفيروسات بشغف كبير بحسب تقرير لرويترز أشارت فيه إلى أن شاهين هو ابن مهاجر تركي عمل في مصنع فورد في ولاية كولون الألمانية.

وذكرت تقارير ألمانية أنه أصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيون تيك بعد تأسيسه شركات طبية ناجحة.

وبحسب صحيفة ولت ام سونتاج Welt am Sonntag كان البحث عن العلاج شغف تسبب بقضاء الاثنين ليلة زفافهما في المختبر لانهاء أبحاث دواء جديد وقتها.

ونقل عن وزير الصحة الألماني إنه بعدما أعلنت شركة بيونتيك أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع فايزر الأمريكية يوفر أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد كوفيد-19 لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.

وكانت شركتا صناعة الأدوية الأميركية «فايزر»، والتكنولوجيا الحيوية الألمانية «بيونتيك»، أمس، أن لقاحهما للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعال بنسبة أكبر من 90%، وقالت الشركتان إنهما لم تجدا، حتى الآن، مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي، لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت الحماية ضد الفيروس لدى من أخذوا اللقاح، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية، و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وأبرمت شركتا «فايزر» و«بيونتيك» عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار، مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.