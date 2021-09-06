تعيين رئيس تنفيذي جديد لمنصة أمانة كابيتال

أعلنت أمانة كابيتال، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني عن تعيين محمد رسول رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. وسيتولى رسول، الذي يتمتع بخبرات واسعة على مستوى القطاع، قيادة عمليات الشركة خلفاً لأحمد الخطيب الذي سيتنحى لأسباب شخصية وذلك بعد أن قاد عمليات “أمانة كابيتال” ونموها منذ تأسيسها عام 2010. وسيواصل الخطيب تقديم الدعم للشركة بصفة استشاري استراتيجي لضمان انتقال دفة القيادة بشكل سلس وتعزيز نمو عمليات الشركة.

وقال كريم فرّا وزياد أبوجيب، الشريكين المؤسسين في أمانة كابيتال: “يسعدنا انضمام محمد رسول إلى عائلة “أمانة كابيتال”، ونحن على ثقة من أن خبرته الواسعة ستضيف قيمة كبيرة للعلامة التجارية خلال المرحلة القادمة بينما نواصل المضي قدماً في خططنا الهادفة لتعزيز مسار النمو. ونود أيضاً أن نشكر أحمد الخطيب على الجهود التي بذلها وتفانيه وقيادته المثالية للشركة على مدار 11 عاماً والتي ساهمت في وصول “أمانة كابيتال” لما هي عليه اليوم من سمعة ريادية على مستوى المنطقة”.

وسيضيف محمد رسول إلى أمانة كابيتال أكثر من 25 عاماً من الخبرة مع سجل حافل من النجاحات في مجال ريادة الأعمال والأنشطة التجارية والتشغيلة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت. ويتمتع رسول بخبرات واسعة في مجال أدوات التداول في البورصة وخارج البورصة، وأنظمة التداول والتكنولوجيا، وعمليات الدمج والاستحواذ، واللوائح والأنظمة المالية. وقدم خلال مسيرته خبرات استشارية للعديد من الوكالات والهيئات التنظيمية بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وجمعية العقود الآجلة الوطنية (NFA) والهيئة الرقابية الاسترالية (ASIC) وهيئة الخدمات والرقابة المالية البريطانية (FCA) ووكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان. وكان رسول أيضاً مؤسساً مشاركاً لشركة GFT Markets الرائدة على مستوى القطاع في الولايات المتحدة في عام 1996، ليشغل بعد ذلك منصب المدير التنفيذي للمنتجات والنائب التنفيذي للرئيس في شركة Gain Capital المدرجة في بورصة نيويورك، حيث أشرف هناك على عمليات الاستحواذ على كل من شركتي GFT و City Index. وانضمَّ رسول بعد ذلك إلى شركة ألفا – Alpha، مزود السيولة الرائد على مستوى القطاع، حيث أشرف على عملية بيعها لشركة Playtech المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية في عام 2017.

ومن جهته قال أحمد الخطيب: “في إطار عملية البحث لاختيار رئيس تنفيذي جديد، لفت انتباهي الخبرات الواسعة والشخصية المتعاونة التي يتمتع بها محمد رسول. وعلى الرغم من أن قرار التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لـ “أمانة كابيتال” بعد أكثر من عقد من الزمن، كان صعباً للغاية، إلا أن الإمكانات التي يتمتع بها رسول تعتبر مثالية لقيادة عمليات أمانة كابيتال وتحقيق أهدافها خلال السنوات القادمة. وأتطلع شخصياً للعمل معه عن كثب”.

وبدوره قال محمد رسول، الذي سينتقل من الولايات المتحدة إلى دبي: “يشهد مجال التداول المالي عبر الإنترنت مرحلة مثيرة للغاية من النمو في جميع أنحاء العالم، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط. وأود أن أشكر مؤسسي “أمانة كابيتال” وأحمد الخطيب على دعمهم وثقتهم بإمكانياتي وخبراتي، وأتطلع ليس فقط إلى مباشرة العمل في “أمانة كابيتال” والتعرف إلى زملائي في الشركة، ولكن أيضاً إلى الاستقرار في دبي، المدينة التي أحب”.