(“أكوا باور”) تعلن عن نية الطرح في السوق المالية السعودية (“تداول”)

وفي 30 يونيو 2021، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 81,199,299 سهم عادياً جديداً للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح. وسيتم تحديد السعر النهائي لاسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تأسست شركة “أكوا باور” في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد و مالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها. تمتلك شركة “أكوا باور” اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).

توفر شركة “أكوا باور” حالياً طاقة تشغيلية في الأسواق التي تعمل بها بمقدار 20.3 جيجاواط من الكهرباء، و 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. و في حال إنجازها للمشاريع القائمة قيد الإنشاء والتطوير المتقدم، ودخولها مرحلة التشغيل خلال السنوات الأربع المقبلة، ستتمكن الشركة من مضاعفة قدراتها التشغيلية لتوليد الطاقة، لتصل إلى 41.6 جيجاواط، وما يزيد على ضعف قدرتها التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة حالياً، لتبلغ قرابة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وبصفتها شركة محلية، تمثل حالياً محفظة “أكوا باور” في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأصول قيد الإنشاء أو قيد التطوير المتقدم ، ما يقارب 24% من إجمالي قدرة توليد الطاقة المحلية، و 49% من القدرة المحلية لتحلية المياه.

تتبع الشركة نهجاً فكرياً رائداً من خلال توظيف تقنيات بالغة التطور، و تركز الشركة على تمكين وريادة تحول قطاع الطاقة من خلال التوسع الاستثماري في مشاريع جديدة و/ أو تطوير مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إضافة إلى محفظة أعمالها الحالية من الأصول التشغيلية أو قيد الإنشاء أو في مراحل التطوير المتقدمة، تشمل فرص نمو الشركة خططاً مستقبلية قصيرة المدى تضم أكثر من 85 مشروعاً ب بقدرة إنتاجية متوقعة قدرها 68 جيجاواط من الطاقة، و 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً من أصول في طور المناقصة أو قيد التفاوض حالياً. ومن بين محركات النمو الإضافية للشركة تطوير 70% من هدف رؤية المملكة 2030 للطاقة المتجددة و البالغ 58.7 جيجاواط في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و الذي تعمل “أكوا باور” على تطويره بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، احد الملاك الرئيسين في الشركة، وفق اتفاقية إطار عمل استراتيجية. وتخطط الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة في الأسواق المستهدفة للشركة والتي تقدر 385 جيجاواط تقريباً. وبالنظر الى معدل نسبة فوز الشركة بالعطاءات و البالغ 68% و الذي يعتبر رائدا على مستوى الصناعة، فإن الشركة تبدي ثقة عالية إزاء مكانتها القوية بما يتيح لها الاستحواذ على حصتها العادلة من هذه الفرص.

ومن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة، بما في ذلك الأصول طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مراحل التطوير المتقدمة، فإن 77% منها يستخدم تقنيات الطاقة ذات اﻻنبعاث المنخفض من ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز. وتبلغ حالياً حصة مصادر الطاقة المتجددة من قدرة الطاقة الإجمالية لأكوا باور ما نسبته 33%، وتستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% بحلول العام 2030، لاسيما وأن الشركة تحرز تقدماً نحو هدفها الصافي للانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050. وتعتقد الشركة أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع صندوق الاستثمارات العامة ستمكنها من الإسراع في تحقيق هدف 50% للطاقة المتجددة.

وذكر الأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”: “يعاني العالم هذه الأيام نقصاً متزايداً في الطاقة والمياه العذبة، لذا فإننا نفخر بتأثيرنا الإيجابي على ملايين الأشخاص يوميا من خلال توفير الإمدادات الأساسية من الطاقة والمياه. ومنذ إنشاء “أكوا باور” قبل 17 عاماً في المملكة العربية السعودية، حرصت الشركة على توفير هذه الخدمات التي تحافظ على الحياة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة في نفس الوقت. وعلى مدى العقد الماضي، يحرز نموذج أعمالنا تقدماً متواصلاً، وينتقل بالشركة إلى مستويات أقوى. واليوم، تبرز “أكوا باور”في هذه الصناعة، ليس كشركة رائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في موطنها داخل المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أيضاً كشركة تعمل على تمكين وقيادة التحول العالمي إلى مستقبل مراع أكثر للبيئة”.

وأضاف أبونيان: “يشرفنا التكليف والثقة اللتين حظينا بهما من قبل صندوق الاستثمارات العامة لقيادة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ونفخر بأن نكون شركة رائدة وطنياً تحقق إسهامات ملموسة في مبادرات “رؤية المملكة 2030”.

إن توليد الطاقة وتحلية المياه بتكلفة معقولة وانبعاث منخفض للكربون يعد أمراً بالغ الأهمية للتنمية المستدامة للاقتصادات. إنه لشرف كبير أن نكون من قادة هذا المجال ممن تعتمد عليهم الحكومات حول العالم لتوفير الموارد الحيوية لمواطنيها. ونعتقد أن الطرح العام للشركة سيتيح للمستثمرين الجدد فرصة استثنائية للمشاركة في الآفاق الاستثمارية المستقبلية”.

كما ذكر الاستاذ بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: “نلاحظ تحول تاريخي نحو مصادر الطاقة المتجددة. ويشرفنا في “أكوا باور” أن نكون في طليعة هذا التحول، وأن نكون من المناصرين لمستقبل خالٍ من الكربون، وأكثر استدامة لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. و عملنا على مدار ما يقرب من عقدين على تطوير نموذج أعمالنا القوي و المدعوم بعقود طويلة الأجل وأصول متنوعة عبر مناطق جغرافية وتقنيات متعددة. وفضلاً عن شراكاتنا الإستراتيجية القوية، فإننا نتمتع الآن بمكانة جيدة تساعدنا على اغتنام الفرص الكبيرة، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، وإنما في الأسواق الجذابة على مستوى العالم، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع. لقد تمكنا بنجاح من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأدنى التعريفات السعرية للمياه والطاقة الشمسية خلال العقد الماضي و توفيرهما بشكل موثوق ومسؤول وبتكلفة معقولة بدون مساومات حول حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية وقواعد الحوكمة، لأعداد متزايدة من الأشخاص حول العالم”.

أبرز النقاط الرئيسية للاستثمار

تتمتع شركة “أكوا باور” بمركز مالي قوي بفضل استراتيجيتها الراسخة ومواطن تفوقها التنافسية القوية و التي تستند على تدفقات نقدية تعاقدية و متنوعة و مرنة و واضحة مع نمو مطرد وسيولة عالية معززة بمرافق مؤسسية غير مستغلة ونسبة منخفضة للمديونية المؤسسية مما يتيح لها قدرة كبيرة على زيادة الديون، وتحقيق عوائد عالية خلال دورة حياة المشاريع، مع تدفق الدخل القوي من العمليات التشغيلية المستمرة.

وتتمثل الإستراتيجية العامة لـ “أكوا باور” أن تكون في الصدارة في مجال عملية الانتقال الطاقي من خلال توفير الطاقة والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر بشكل موثوق وبمسؤولية عالية وبتكلفة أقل وذلك في كل من المملكة العربية السعودية وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الجاذبة ذات النمو المرتفع وذلك على أساس نموذج الأعمال المتعاقد عليها الخالي من المخاطر. وفيما يلي المبادئ الأساسية لاستراتيجية الشركة:

1. الريادة في المملكة العربية السعودية وبعض الأسواق سريعة النمو

2. التركيز على عملية الانتقال الطاقي والأجندة البيئية والاجتماعية والإدارية في جميع الأسواق المستهدفة

3. نموذج أعمال خالٍ من المخاطر مدعوم بعقود متنوعة طويلة الأجل

4. الاستفادة من الخبرة المركزية وفرص التعاون لتحسين عمليات محفظة أعمالها وربحيتها، وذلك من خلال شركة التشغيل والصيانة المملوكة بالكامل لشركة “أكوا باور” – “نوماك”.

5. استخدام منهج قائم على العوائد بشكل كامل ويرتكز على الاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة بهدف توفير أفضل تعرفة مربحة للطرفين

تشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة قدرتها وإتقانها على تطوير المشاريع حيث أن ذلك مدعوماً بحلول “أكوا باور” المتكاملة، والمحفظة المتعاقدة عليها عالية الجودة ذات التدفقات النقدية المتنوعة، ونموذج أعمال مهيأ لتحقيق العوائد عبر دورات الحياة، والإدارة المحنكة من خلال فريق قوي داخلي متعدد التخصصات من الخبراء، والتواجد القوي في الأسواق الجاذبة ذات النمو المرتفع ومخطط نمو واضح والملكية طويلة الأجل من المساهمين الاستراتيجيين.

إتقان تطوير المشاريع من خلال «حلول “أكوا باور” المتكاملة» التي تركز على التكلفة

لقد تمكنت الشركة من تطوير سجل حافل بالإنجازات في تطوير المشاريع الجديدة منذ المرحلة الأساسية، وتمكنت باستمرار من الفوز بالكثير من العطاءات، وأظهرت قدرات قوية في تطوير التقنيات في مختلف أنواع الوقود باستثناء الفحم، حيث التزمت “أكوا باور” بالتوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات في الفحم. وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، فازت “أكوا باور” بـ 21 عطاءً من أصل 29 منذ العام 2005، (بما في ذلك الصفقات التي تم التفاوض عليها وعمليات الاستحواذ التي شاركت فيها الشركة ذات النتائج المعلنة سبقا)، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقديم تعريفات سعرية أقل بكثير من مقدمي العطاءات الآخرين.

الحجم القوي والريادة في مختلف الأسواق

من خلال محفظة أعمالها التي تضم أصول مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية التقريبية 248 مليار ريال كما في 1 يونيو 2021، أصبحت “أكوا باور” شركة رائدة في معظم أسواقها عالية النمو التي تتميز بمعدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والطلب على الكهرباء وتحلية المياه. وتوفر أسواق الشركة، بما في ذلك أسواقها الرئيسية التي تقع غالباً في دول ذات تصنيف استثماري عالٍ، وفرص نمو لأصول واسعة عبر مختلف أنواع الوقود والتقنيات. وتتمتع هذه الأسواق بهوامش احتياطات منخفضة وطلب مرتفع على الكهرباء متعاقد عليه باتفاقيات شراء طويلة الأجل.

محفظة مشاريع تعاقدية طويلة الأجل وعالية الجودة تمتاز بالتنوع الجغرافي والتقني

تتألف محفظة “أكوا باور” 64 مشروعاً في 13 دولة كما في 1 يونيو 2021، حيث أن 71% من القدرة الإنتاجية تولد من المشاريع التي تزيد قدرتها عن 1 جيجاواط للمشروع. ويصل متوسط الإجمالي المرجح للمدة المتبقية للمحفظة 22 عاماً تقريباً، حسب تكلفة المشروع، بالإضافة الى تميزها بالحماية السعرية وحماية الحجم ضد المخاطر المرتبطة بالطلب والتغييرات في اللوائح والقوانين، وآليات تمرير الوقود مع تقليل مخاطر توريد الوقود أو التخلص منها في جميع الأصول التقليدية، باستثناء اثنين منها، ومخاطر محدودة تتعلق بصرف العملات الأجنبيةعلى أساس العقود المرتبطة بالدولار الأمريكي والتضخم، وكذلك جهات شراء تتمتع بالجدارة الائتمانية، في حين تكون غالبية هياكل الدفع مدعومة بضمانات حكومية، والتي عادة ما تكون جهات الشراء مرتبطة بجهة سيادية و/ أو من الفئة الاستثمارية غير المخاطرة.

تصميم نموذج عمل لتحقيق القيمة الأفضل من خلال دورة حياة الأصول والمشاريع

يهدف نموذج أعمال “أكوا باور” إلى السماح لها بتخصيص وتحقيق العوائد عبر عمليات التطوير والاستثمار والعمليات والعروض. ففي المشاريع العادية، تقوم “أكوا باور” بتحصيل رسوم باعتبارها مطور مشروع رئيسي، ورسوم لخدمات إدارة البناء، ورسوم كمقدم خدمة فنية، وعوائد توزيعات الأرباح كمستثمر وأرباح باعتبارها جهة تشغيل ومقدم خدمات صيانة. كما تمكنت “أكوا باور” على مر السنين من تحسين قيمة مشاريعها على الصعيدين التشغيلي والمالي. ومن الناحية التشغيلية، تحقق “نوماك” بشكل منهجي قيمة إضافية بفضل تنسيق عمليات التشغيل من أجل الوصول إلى التكاليف المثلى عبر سلسلة التوريد والهوامش الإضافية من خلال شركة “نوماك لخدمات الطاقة” (NMES)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ “نوماك”. والتي وطنت الهوامش الإضافية التي كانت تدفع في السابق لأطراف خارجية. وعلى المستوى الرئيسي، تستطيع “أكوا باور” تحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين الأداء المالي، مثل الخوض في إعادة التفاوض أو تعديل أو تمديد اتفاقيات الشراء الأولية، إضافة إلى الاستفادة من إعادة تدوير رأس المال، من خلال عمليات البيع، والمشاركة في القروض المرحلية/ المؤقتة وتمديد فترات السداد، ورفع سندات المحفظة المهيكلة بدون حق الرجوع مثل “سندات أكوا 39″، وإعادة تمويل ديون تمويل المشاريع بدون حق الرجوع.

فريق إدارة محنك من المتمرسين بخبرة تمتد إلى عقود من العمل في القطاع

يتولى قيادة “أكوا باور” فريق إداري متمرس من الخبراء في الصناعة، ويضم أكثر من 300 متخصص يعملون بالمقر الرئيسي للشركة في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مكاتبها المتوسعة بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوجد لها أيضاً مكاتب فرعية في كل من المغرب ومصر والأردن وإندونيسيا وتركيا وجنوب إفريقيا والصين وفيتنام وأوزبكستان وأذربيجان. وتتألف لجنة إدارة الشركةمن كبار المديرين التنفيذيين ذوي الخبرات العالية ممن يتمتعون بعقود من الخبرة في الصناعة والمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة تطوير استراتيجية الشركة وتنفيذها.

ضخامة حجم الأعمال التجارية والوضع الريادي في الأسواق عالية النمو والتي لديها مخطط نمو مرئي وفوري وفرص تنمية طويلة الأجل

تتمتع “أكوا باور” بمكانة فريدة في الأسواق عالية النمو والتي تقدم فرصًا جذابة في العقد المقبل على حساب نموذج الأعمال الخاص بالتطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين. وقد قامت “أكوا باور” بتطوير وبناء وتشغيل وتحسين الأعمال وحققت ضخامة حجم الأعمال التجارية والوضع الريادي في الأسواق عالية النمو وهو ما يسمح لها بالاستفادة من فرص التطوير التي توفرها هذه الأسواق. وتشمل فرص النمو التي تتمتع بها “أكوا باور” اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لتطوير المشاريع المخصصة للصندوق ضمن برنامج تطوير الطاقة المتجددة التابع للصندوق. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون “أكوا باور” الجهة المساهمة المسؤولة عن القيادة والتنسيق بشكل عام لمشاريع الطاقة المتجددة المخصصة لها بموجب الشروط والأحكام الواردة في تلك الاتفاقية.

أبرز سمات العرض

الطرح

سيتم إصدار عدد خمسة وثمانين مليوناً وثلاثمئة وستة وثلاثين ألفاً وثمانمئة وواحد وخمسين (85,336,851) سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية لكل سهم (“الأسهم”)، (والتي ستمثل 11.67% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال)، وتشمل (1) الطرح العام الأولي لواحد وثمانين مليوناً ومئة وتسعة وتسعين ألفاً ومئتين وتسعة وتسعين (81,199,299) سهماً (تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال) للاكتتاب العام (“أسهم الطرح”)، و (2) تخصيص أربعة ملايين ومئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة واثنان وخمسون سهماً (4,137,552) سهماً، (تمثل 0.57% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال) لبعض من موظفي الشركة والشركات التابعة لها، وذلك وفقاً لشروط خطة منح الأسهم للموظفين.

الاكتتاب في الأسهم

سيقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (“المستثمرون”).

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشُار إلى تلك التعليمات فيما بعد بـ “تعليمات بناء سجل الأوامر”) (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ “الفئات المشاركة” ويشُار إلى كلٍ منهم بـ “الفئة المشاركة”). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (81,199,299) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم، تمثل ما نسبته 100 ٪ (مائة في المائة) من إجمالي أسهم الطرح. ويحق لمدير الاكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (73,079,370) ثلاثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعون سهم لتمثل ما نسبته ( 90 ٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها الاكتتاب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولادها القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة كما يحق لهم فتح حساب استثماري لديهم. (يشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ “المكتتبين الأفراد” ويُشار إلى كلٍ منهم منفرداً ب “المكتتب الفرد”، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ “المستثمرين” أو “المكتتبين”). ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، فسوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا،ً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص ( 8,119,929 ) ثمانية مليون ومائة وتسعة عشر ألف وتسعة مائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى بما يمثل 10 ٪ من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

عند الانتهاء من الطرح، فإن المساهمين الكبار (أي أولئك الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة قبل الطرح)، سيمتلكون نسبة إجمالية قدرها 78.1% من الأسهم. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قِبل متعهدي التغطية. ويحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة ستة ( 6) أشهر اعتبارًا من تاريخ بدء التداول في تداول السعودية (“فترة الحظر”). وبعد فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم علماً بأن كبار المساهمين هم صندوق الاستثمارات العامة وشركة رؤية للاستثمار وشركة مجموعة الراجحي القابضة.

وستستخدم الشركة صافي متحصلات الطرح لتعزيز ميزانيتها العمومية وتمويل المشاريع المستقبلية في قطاعي الطاقة وتحلية المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بعد اكتمال الطرح.

وسوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAPs) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقا للائحة “إس” الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”). لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية الأخرى السارية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز عرض أو بيع الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز طرحها أو بيعها إلا في إطار تعاملات مستثناة من أو غير خاضعة لأي متطلبات تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو الأنظمة الخاصة بالأوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. ولا يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شراءها في أية دولة لا يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسُمح به.

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها كما قامت بتقديم طلب لإدراج أسهمها إلى السوق وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية الطرح بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق المالية ولا سيما الموافقات المتعلقة بنشر هذه النشرة، وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وبعد تسجيل وإدراج الأسهم في السوق المالية سوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والأفراد غير الخليجين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق. كما يحق للمستثمرين الأجانب المؤهلين التداول في أسهم الطرح بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، ويحق أيضاً للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين التداول في الأسهم بموجب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة (على النحو المعرف في هذا الإعلان). بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للأفراد غير الخليجين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) (ويشار إلى هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات بـ “المستثمرون الأجانب”) الاستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة الإقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق المالية المرخص لها بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية من قبل الهيئة (“مؤسسات السوق المالية”) لشراء الاسهم وحيازتها والتداول فيها في السوق لصالح المستثمر الأجنبي وبموجب اتفاقيات المبادلة ، سوف يتم تسجيل مؤسسة السوق المالية كمالك نظامي لتلك الأسهم.

المستشارون الماليون ومتعهدو التغطية ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات

متعهدو التغطية:

قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية (“سيتي”)، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (“جي بي مورقان”)، وشركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفاب كابيتال، وشركة البلاد المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الأهلي المالية والجزيرة كابيتال كمتعهدو التغطية

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات:

قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية، وسيتي و جي بي مورقان وشركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفاب كابيتال، كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات.

الجهات المستلمة:

تم تعيين كل من بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي كجهات مستلمة (يُشار إليها مجتمعة باسم “الكيانات المستلمة”) لشريحة المستثمرين الأفراد.