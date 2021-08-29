توقعات إيجابية لأداء أسواق الخليج هذا الأسبوع

من المتوقع أن تتقدم أسواق الخليج إيجابيا هذا الأسبوع حيث يتفاعل المستثمرون مع تدخل البنك الفدرالي الأمريكي يوم الجمعة الماضي. فقد شعر المستثمرون بالارتياح بعد سماع أن البنك المركزي الأمريكي لن يطلق برنامج تخفيض السيولة قريبًا وأن رفع أسعار الفائدة ليست في إطار النقاش في الوقت الحالي. ساعد برنامج شراء الأصول في الحفاظ على استمرار الاقتصاد وعلى قوة سوق الأسهم و سيدعم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم حتى نوفمبر على الأقل.

كما ستدعم أسعار النفط الخام أسواق الأسهم في الخليج حيث تتحول إيدا إلى إعصار من الفئة الرابعة وتضرب مناطق إنتاج النفط في الولايات المتحدة ، مما سيؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج. ومن المتوقع أيضا أن تجتمع مجموعة أوبك خلال الأسبوع لمناقشة الزيادات المحتملة في الإنتاج نظرا لاستمرار أسعار النفط في الارتفاع. قد تستفيد أسواق الأسهم من الدخل الإضافي الصادر عن إنتاج أكبر.

سيشهد سوق دبي المالي بعض التقدم حيث يتلقى الاقتصاد المحلي دفعة من انخفاض قيود السفر للأشخاص الملقحين. لذلك ستستفيد معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة الذي سينتفع من السفر الدولي الإضافي. سيظل المؤشر الرئيسي عموما في اتجاه إيجابي ، على الرغم من أنه أصبح متمددا ويمكن أن يدخل سعره في تصحيح حيث يغلق المتداولون مشترياتهم لتأمين مكاسبهم.

قد يشهد سهم سوق دبي المالي بعض التطورات الإيجابية في أسعاره خلال شهر سبتمبر حيث يتوقع المستثمرون تحسن مستويات الدخل نتيجة لقرار تمديد ساعات التداول. سيساعد هذا التغيير في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وجذب أموال جديدة إلى السوق ، وهذا قد تدعم الأسهم الأخرى أيضًا. ستساهم أحجام التداول المتزايدة في رفع أرباح البورصة من خلال زيادة رسوم التداول.

من المتوقع أن يشهد سعر سهم إعمار العقارية مزيدًا من المكاسب في الأسابيع إلى الأشهر المقبلة حيث يستمر سوق العقارات في التحسن في دبي وأماكن أخرى ومع استمرار الانتعاش الاقتصادي بقوة. بالفعل ، انتعش قطاع العقارات متجاوزًا مستويات العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل في هذا الاتجاه. نتيجة لذلك ، من المتوقع أن تتعزز نتائج إعمار في النصف الثاني من العام ، مع ارتفاع الدخل والأرباح .

ينتظر أن يتابع سوق الأسهم السعودية ارتفاعات عالية حيث تدعم الأسس الوطنية القوية وأسعار النفط المتزايدة الأسهم. من المتوقع أن تستمر البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث لا تزال الظروف الصحية تحت السيطرة في البلاد ونظرا لمجهودات الحكومة في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادهه على النفط على المدى الطويل. ومع ذلك ، سيظل المؤشر الرئيسي معرضًا لقرار أوبك بشأن مستويات إنتاج النفط يوم الأربعاء.

من المتوقع أن تشهد دار الأركان زيادة في سعر سهمها في الأسابيع المقبلة حيث لا يزال الانتعاش الاقتصادي و قطاع العقارات قويان. ستستفيد الشركة أيضًا من استمرار تدفق الاستثمارات إلى البلاد بفضل الارتفاع الحالي للنفط ونظرا لاستراتيجية الحكومة نحو التنويع التي تجتذب الأموال الدولية.