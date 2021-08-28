تحليل السوق، عوامل في الأفق

أغلقت أسواق دول الخليج الأسبوع سلبيا بعد أسبوع صعب وأجواء حذرة قبل ندوة البنك المركزي الأمريكي. من المتوقع أن يتحدث رئيس البنك الفيدرالي بعد زوال اليوم عن برنامج شراء الأصول وتخفيضه المتوقع. سوف يعلن الرئيس بتاريخ بدء الحد من برنامج مساعدة الأسواق ، وهو سيؤثر بشدة على أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم عند افتتاح الاسواق الأسبوع المقبل.

على الرغم من عدم اليقين حول قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب في النفط ، إلا أن أسعار الخام كانت ترتفع هذا الأسبوع وارتفعت اليوم مع اقتراب إعصار من خليج المكسيك ، مما يشير إلى اضطرابات في الإنتاج خلال الأسبوع المقبل. كما تأثر العرض بقرار أوبك عدم الزيادة في الإنتاج.

أغلق سوق دبي المالي على انخفاض هذا الأسبوع نظرا لتناقص الأسهم العالمية ، على الرغم من أنه لا يزال في اتجاه إيجابي منذ بداية الشهر بفضل الأسس الوطنية الجيدة والتطورات الصحية الإيجابية.

أنهت سوق الأسهم السعودية مسارها في المنطقة السلبية يوم الخميس ولا تزال في حالة تصحيح نظرا للمخاوف الاقتصادية العالمية وتدخل البنك المركزي الأمريكي المنتظر. مع ذلك ، قد يتلقى المؤشر الرئيسي لسوق التداول دعمًا من أسعار النفط الأسبوع المقبل حيث قد يتعطل إنتاج الخام الأمريكي مع اقتراب الإعصار من المنطقة.