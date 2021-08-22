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Posted inالأسهم

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق الأسهم الرئيسية

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “Solutions by stc”، نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق الأسهم الرئيسية
الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مايو 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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