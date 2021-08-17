” مبات ” تغلق جولتها الاستثمارية بقيمة ٩ مليون ريــال سعودي

و سوف يتم استخدام تمويل المرحلة الأولى في تسويق منصة مبات، وتعزيزها في السوق المحلي، واستقطاب الكفاءات السعودية المتخصصة في المجال العقاري.

جدير بالذكر أن مبات تأسست في أكتوبر من عام 2019 على يد مؤسسها طلال بن صالح السريع. ومنذ ذلك التاريخ، حققت نموا مضطردا في السوق السعودي في مجال التأجير القصير والمتوسط الأجل بفضل منصتها الرقمية التي مكنتها من إدارة محفظة هائلة من المنشآت العقارات نيابة عن ملاكها، وطرح عدد كبير من العقارات التي تتراوح مابين المنازل الخاصة والمجمعات السكنية، في العديد من مدن المملكة. وعلى الرغم من حداثة الشركة، إلا أنها أثبتت قدرة ومستوى عال من الشفافية والكفاءة على صعيد الإدارة والتشغيل وتحصيل الإيرادات اعتمادا على نظم رقمية تعمل في الزمن الحقيقي لإجراء عمليات الحجز والتشغيل وإدارة الدفعات المالية وأنشطة النظافة والتعقيم والصيانة.. إلخ

وتعليقا على نجاح المرحلة الأولى من التمويل، صرح الأستاذ/ طلال بن صالح السريع،المؤسس والمدير التنفيذي لمبات قائلا: ” إننا فخورون بنجاح هذا الإستثمار الذي ساهم بدعم رؤيتنا في تعزيز سوق الإستثمارات العقارية البديلة عبر منصتنا المتقدمة التي أثبتت تفردا وقدرة على زيادة عوائد الأملاك العقارية وطرحها بأسعار تنافسية. وبفضل الدعم المباشر الذي حصلنا عليه من الحكومة الرشيدة وشراكتنا مع وزارة الإستثمار والسياحة، غدت مبات الآن في وضع يمكنها من تعزيز وجودها، وتوسيع سوق الإستثمارات العقارية البديلة على مستوى المملكة لدعم رؤية المملكة والارتقاء بجودة السوق وخلق العديد من الوظائف من خلال نموذجها التشاركي”

سوف يتم استخدام التمويل المتحصل في زيادة الوعي حول منصة مبات الرقمية وتعزيز قيمتها ، سواء لملاك العقارات أو النزلاء، مع بذل مزيد من الجهد لاستقطاب العملاء من المنطقة والعالم، وبخاصة أولئك الباحثين عن العقارات المخصصة للتأجير القصير والمتوسط الأجل. أيضا، تهدف مبات إلى استخدام التمويل في التحديث الرقمي لمنصتها لضمان حصول العملاء على التجارب وأنسب الخيارات العقارية، واستقطاب الكفاءات السعودية المتخصصة في مجال الضيافة استعدادا لتوسيع أعمالها في المستقبل القريب..

بدوره، علق الأستاذ فارس الراشد، مدير صندوق دراية فينتشرز بقوله: ” لا شك في أن الإستثمار في القطاع السياحي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030، والتي تهدف فيما تهدف إلى تحقيق مساهمة من هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 11.5% بحلول عام 2029. ولتحقيق هذا الهدف، عملنا على تبني عدد من نماذج العمل الجديدة؛ منها أسلوب التأجير العقاري القصير والمتوسط الأجل الذي يقوم على الإستفادة من الأصول العقارية الحالية غير المستغلة وطرحها للإيجار القصير والمتوسط الأجل.”

تسعى مبات – باعتبارها من أسرع المنصاتنموا في المنطقة – للتركيز على زيادة معدلات الربحية والقيمة المضافة من وراء عمليات التأجير المتعاقد عليها مع ملاك العقارات والنزلاء، مع العمل على إراحة الملاك من أعباء الإدارة والتشغيل والتحصيل، وإتاحة الفرصة لشاغلي تلك العقارات للاستمتاع طوال فترة سكناهم.

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