أرباح أرامكو في الربع الثاني تضاعفت أربع مرات مقارنة بالعام الماضي

وقالت الشركة في بيان نشرته سوق المال السعودية “تداول” على موقعها إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25,5 دولارا في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب6,6 مليارات دولار في الربع نفسه من 2020.

وأرجعت الشركة “الأداء القوي” في الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وتعليقا على النتائج، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن “الربع الثاني يعكس نتائج مميزة جدا لأرامكو السعودية مستندة على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة”.

وأضاف أن هذا “يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من عام 2021 وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي”.

وأعلنت الشركة أيضا عن توزيع أرباح عن الربع الثاني بقيمة 18,76 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان الشركة العملاقة أنها جمعت ستة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقوّمة بالعملة الأميركية، وبعد تحقيقها زيادة بنسبة 30% في أرباحها في الربع الأول من عام 2021.

وجاء ذلك بعد أن تكبدت خسارة فادحة في 2020 مع تراجع أرباحها بنسبة 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي جراء وباء كوفيد-19.

وضاعفت هذه الخسائر الضغوط على المشاريع السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد البالغ كلفتها مليارات الدولارات.

ويأتي الإعلان بعد أقل من شهر على اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على قيام تحالف “أوبك بلاس” المؤلف من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب/أغسطس، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء.

وجاء الاتفاق بعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات حول حصص زيادة الانتاج.