لوسيد موتورز تدرج أسهمها في بورصة ناسداك بعد الاندماج

كشفت لوسيد جروب، عن بدء تداولاتها التجارية في سوق ناسداك جلوبل سيليكت بأسهمها العادية ضمن الفئة أ وضماناتها العامة المُدرجة تحت الرمزين الجديدين LCID وLCIDW على التوالي. واستكملت لوسيد عملية الاندماج التي أُعلن عنها في وقت سابق مع شركة تشرشل كابيتال كورب 4 في 23 يوليو 2021، لتطلق الشركة الجديدة أعمالها تحت اسم لوسيد جروب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد جروب: “تتمثل رسالة لوسيد في تصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع من خلال تطوير أكثر التقنيات تقدماً. وتمثل سيارة لوسيد أير الجيل التالي في عالم السيارات الكهربائية وترتقي بمعاييره من حيث الراحة التي توفرها في المقصورة الداخلية والمسافة التي تقطعها وكفاءتها وقوتها. ونعمل بخطى ثابتة لتلبية عمليات التسليم المُتوقعة خلال العامين القادمَين، ونتطلع إلى إغناء حياة عملائنا حول العالم بأفضل سيارة كهربائية في العالم”.

وأضاف رولينسون: “أتوجه بالشكر إلى زملائي في كل مكان، من مقرنا الرئيسي في كاليفورنيا إلى مصنعنا في أريزونا، على جهودهم المتميزة واستعدادهم للإرتقاء بسوية العمل على الدوام. ويسعدني أن أعبّر عن فخري بقيم لوسيد الأساسية القائمة على البحث المتواصل والتصميم ومبادئ الهندسة القوية”.

من جانبه، قال مايكل إس كلاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى تشرشل كابيتال كورب 4 قبل اندماج الشركتين: “تمتلك لوسيد أفضل التقنيات الرائدة في القطاع، حيث تحظى منتجاتها بطلبٍ كبيرٍ في السوق، وتعمل حالياً على توفير سياراتها المتطورة والمدرّة للأرباح لعملائها خلال النصف الثاني من العام الجاري. ويسرّنا دعم تحوّل لوسيد إلى شركة عامة، حيث نثق بقدرتها على تلبية احتياجات قطاع السيارات بالتزامن مع التوجه المتسارع نحو اعتماد الحلول الكهربائية على مستوى العالم”.

وتبدأ الشركة المرحلة الثانية من نموها، حيث تطرح سيارات لوسيد أير في السوق، وتتوسع عملياتها بسرعة لتحقيق هدفها المتمثل بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بتقنية توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بها. وشهدت لوسيد مؤخراً أكثر من 11 ألف عملية حجز مدفوعة لاقتناء لوسيد أير، بما فيها جميع سيارات دريم إديشن وجراند تورينج وطرازي تورينج وبيور. وتعمل الشركة حالياً على إنتاج سيارة لوسيد أير في مصنعها في أريزونا، وتُجري عليها فحوصات للتحقق من الجودة قبل تسليمها للعملاء.

ويتمتع فريق إدارة لوسيد بخبرات راسخة تمتدّ لعقود في مجموعة متنوعة من شركات السيارات والتكنولوجيا. كما يمتلك مجلس إدارتها الجديد مجموعة من الخبرات في مجالات مختلفة.