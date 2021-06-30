هل تعرف متى تستثمر ومتى تتداول أو تضارب؟

أداة إستثمارية

“ﺛﺮﻭﺓ” هي ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ آﻟﻲ عبر الإنترنت ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ في ﺎﻷﺳﻮاﻕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أقصى ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪاﺕ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻚ.

يبحث مارك شهوان، الشريك المؤسس لمنصة “ثروة” عبر الإنترنت، في الفرق بين التداول والاستثمار عبر الإنترنت، وما يحتاج إليه المبتدئون للبحث عن التداول عبر الإنترنت أصبح شائعاً بشكل متزايد، حيث يتطلع الناس إلى التحكم بمواردهم المالية، لكن الخبراء يحذرون من أن المستثمرين الجدد يجب أن يعرفوا أساسيات الاستثمار قبل خوض غمار هذه التجربة.

ويتولى مارك شهوان تفسير بعض الاعتبارات المتعلقة بالأسواق قبل اتخاذ القرار الإستثماري.

كيف يختار المستثمرون منصة على الإنترنت بأمان؟

ـــ أعتقد أن هناك بعض المور الأساسية التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها مثل القواعد التنظيمية التي تخضع لها المنصة الإستثمارية. أين يتم تنظيمها؟ هل المنصة قانونية؟ هل هي شرعية؟

وفي الإمارات العربية المتحدة بالتحديد، هناك الكثير من الشركات التي تحاول الدخول إلى السوق، فينبغي طرح سؤال عما إذا كان لها تواجد محلي؟ وهل هي خاضعة للهيئات الرقابية والتنظيمية؟

كما ينبغي أخذ حجم الرسوم في الإعتبار وما إذا كانت تستند إلى العمولة. يجب أن تكون واجهة المستخدم والعملية برمتها من الأمور البديهية. إذا كانت العملية معقدة أكثر من اللازم، ينبغي أن أتجنب هذه المنصة؛ يعتقد الكثير من الناس أن التمويل يمكن أن يكون أكثر تعقيداً مع إعتماد آليات تأمين الخروج من السوق، لذلك بمجرد أن تبدأ في رؤية هؤلاء ينبغي تجنبهم.

كما يجب على المستثمر التساؤل حول طبيعة مهمة هذه الشركة؟ هل تحاول دفعك للتداول، هل هذا هو منهجها ؟ لأن البحث يُظهر أنه كلما تداولت أكثر، كلما زادت فرصك في الخسارة. أم أنها تحاول منحك حق الوصول للتحكم باستثماراتك؟ هل الشركة ضليعة بالتثقيف المالي؟ هل تتولى شرح الفرق بين الاستثمار والتداول؟

ما هو الفرق بين الاستثمار والتداول؟

ــــ أود القول إن من طبيعة الاستثمار أن يكون طويل الأجل، إنه “الثراء البطيء”. لذلك يمكن التنبؤ به بسهولة، وأعتقد أن 80 – 90% من ثروة الناس يجب أن تكون في الاستثمارات. أما التداول فهو “الثراء السريع” الذي لا يخلو من المتعة.

النصيحة الأساسية هي أن تعرف متى تستثمر ومتى تتداول أو تضارب. إذا كنت تستمتع كثيراً، فمن المحتمل أنك تتداول أو تضارب. إذا كان الأمر مملاً للغاية ويمكن التنبؤ به، ويبدو الرسم البياني بالنسبة إليك بمثابة سلم، فمن المحتمل أنك تستثمر.