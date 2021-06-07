تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق، ومصر تقطع مسلسل الخسائر

فقد المؤشر القياسي السعودي 0.1 بالمئة، بعد مكاسب على مدار ثماني جلسات متتالية، مع انخفاض أسهم الاتصالات السعودية وبنك الرياض 1.3 بالمئة. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة، حيص صعد سهم اتصالات 0.7 بالمئة وقفز سهم الدار العقارية 1.9 بالمئة.

كانت البيانات أظهرت يوم الخميس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو أيار، وإن بوتيرة أبطأ قليلا عن أبريل نيسان، بينما انكمش التوظيف للشهر الرابع على التوالي. وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة بفعل انحدار سعن داماك العقارية 8.6 بالمئة ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة. لكن سهم إعمار العقارية القيادي زاد 0.3 بالمئة بعد الإعلان عن قفزة 250 بالمئة في مبيعات العقارية بدبي في الأشهر الخمسة الأولى من 2021. عصفت أزمة فيروس كورونا بالإمارات العام الماضي، جراء صدمة تدني أسعار النفط ووقع الجائحة الشديد على قطاعات من الاقتصاد غير النفطي مثل السياحة.

وفقد المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مع انخفاض أسهم صناعات قطر 0.8 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة. وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.7 بالمئة، بعد خسائر لثلاث جلسات، إذ صعد سهم السويدي إليكتريك 4.3 بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 2.7 بالمئة. السعودية تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10685 نقطة أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6623 نقطة دبي تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2821 نقطة قطر تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10739 نقطة مصر ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10122 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1542 نقطة سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3966 نقطة الكويت ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6809 نقاط (الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)