أسهم دبي تصعد وبورصات الخليج الرئيسية الأخرى تهبط

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 1.5 بالمئة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.6 بالمئة، وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة. أفادت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار اليوم، وذلك بعدما تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار.

على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام للمرة الأولى منذ ست سنوات، مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل. وارتفعت جميع الأسهم العقارية المدرجة على المؤشر مثل سهم داماك العقارية الذي قفز أكثر من ستة بالمئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر. وسجل مؤشر دبي مكسبا أسبوعيا اثنين بالمئة. وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة، وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة. كانت بيانات رسمية أفادت بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 بالمئة في أبريل نيسان من 4.9 بالمئة في الشهر السابق، وذلك في استمرار لأثر زيادة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

وفي أبوظبي استقر المؤشر، حيث عوضت مكاسب سهم شركة اتصالات والأسهم العقارية خسائر أسهم القطاع المالي. وأغلق سهم شركة أبوظبي لبناء السفن مرتفعا عشرة بالمئة، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما وقعت الإمارات عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (952.95 مليون دولار) مع الشركة لبناء سفن استطلاع جديدة لقواتها البحرية.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.4 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم صناعات قطر 1.3 بالمئة ونزول سهم البنك التجاري 1.4 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة، بعد تحقيق مكاسب لجلستين، مع هبوط سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.3 بالمئة. لكن أسهم أكبر بنك استثمار في مصر، المجموعة المالية هيرميس، أغلقت مرتفعة 1.3 بالمئة بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على استحواذ المجموعة على 51 بالمئة في بنك الاستثمار العربي المملوك للدولة. السعودية نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10340 نقطة أبوظبي استقر المؤشر عند 6518 نقطة دبي ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 2751 نقاط قطر تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10695 نقاط مصر هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10732 نقطة البحرين صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1534 نقطة سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3868 نقطة الكويت نزل المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا 6825 نقطة (الدولار = 3.6728? درهم إماراتي)