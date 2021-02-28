دخول قريب لمنصة ثروة لتداول الأسهم بالخوارزميات للسوق السعودي

أما منصة ثروة sarwa.co التي تعمل من مقرها في دبي، فهي تقدم فرص الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETF بالاعتماد على خوارزميات، أي استثمار روبوتي تقول إنها أسرع وأفضل في تتبع معطيات الأسواق واختيار الاستثمار الأفضل من خلال خوارزميات مصممة لتولي العملية.

يتحدث مارك شهوان الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في ثروة عن خطط الشركة الحالية لهذا العام ويقول لأريبيان بزنس:” بالنسبة لعام 2021، سنواصل التركيز على نمونا وزيادة حصتنا في السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة – لدينا ميزات ومنتجات جديدة رائعة سيتم طرحها قريبًا مثل تطبيق ثروة. من حيث توسيع منصتنا، لقد تم ترخيصنا مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية السعودية ولدينا خطط للتوسع في السوق السعودي. ستتاح الفرصة لعملائنا في المملكة للتسجيل واستخدام نفس المنصة الحائزة على الجوائز التي يستخدمها عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نريد أن تصبح ثروة حلاً متاحاً للجميع في المنطقة حتى نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس على العيش حياة أفضل باستخدام الاستثمار الذكي. إنها المهمة الاساسية لشركة ثروة وفريقها.

أما عن مستوى الزيادة في الإقبال عن منصة ثروة خلال الشهور الماضية خلال الجائحة، يؤكد شهوان أنه :” في عام 2020، شهدنا نموًا بنسبة 400٪ خلال الجائحة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من تجربتنا استنتجنا أن الراحة، الأمن، والطابع العملي هم المحركون الرئيسيون في هذا اليوم والعصر، وكان هذا جزءًا كبيرا من السبب الذي جعل منصتنا ناجحة خلال الجائحة ونحن مصممون على العمل عن بُعد، ومع الدمج الرقمي الكامل، وفريق دعم عبر الإنترنت رأينا تدفقاً من العملاء الجدد – بينما كانت البنوك التقليدية تعاني من الرقمنة وتكافح معها.

انهيار السوق الذي اعتقد الكثيرون أنه سيكون التحدي الرئيسي للمستشارين الآليين مع افتراض أن العملاء سيخافون ويبيعون الكثير من أصولهم.

على العكس ، شهدنا زيادة هائلة في عمليات إعادة الإيداع من العملاء الحاليين ، بسبب المحتوى التعليمي المستمر عبر الإنترنت الذي ندفعه ، سواء كان ذلك من خلال التواصل المباشر على لوحة القيادة ، ومرسل البريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب علمي فإن ثروة تقدم فرص الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETF، فهل هناك نية لتوسيع ذلك بمنتجات استثمارية أخرى؟

نحن نتطلع دائما إلى التوسع في فآت الأصول المختلفة وتحسين المنتجات التي نقدمها بالفعل. نحن نتابع عمليات السوق ونستمع الى احتياجات عملائنا، ونعمل على تزويدهم بأفضل النصائح التي تساعدهم على تنمية ثروتهم بطريقة أفضل وسوف نستمر في إضافة منتجات جديدة وميزات مختلفة.

يرى البعض ما تقدمه ثروة بأنه للمستجدين، ما ردكم على ذلك مع وجود قيود على الأسهم العالمية – أو الأمريكية التي يمكن الاستثمار بها؟

سواء اذا كنت مستثمرا متمرسا أو مستجدا في الاستثمار فإن ثروة تساعدك في الوصول إلى هدفك المالي بطريقةٍ مثلى من خلال الاستثمار بمحفظة استثمارية متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى التي تتناسب مع تحملك للمخاطر.

دراسات أكاديمية عديدة اظهرت أن الاستثمار في صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة التي تتبع السوق يتفوق على انتقاء الأسهم على المدى الطويل.

تنويع الاستثمار يعني انك تستطيع أن تخفض المخاطر وتزيد العوائد. نحن نستثمر في البورصات العالمية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. يشمل الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة في البلدان المتقدمة النمو والناشئة، الشركات السريعة النمو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والأسواق الناشئة، السندات الحكومية وسندات الشركات على مستوى العالم التي توفر دخلًا ثابتًا، وتقلبًا منخفضًا وارتباطًا منخفضًا بالأسهم. كم تخولك هذه المحافظ إمكانية الوصول الى الأسواق المالية في أكثر من اربعون دولة تشكل 90% من الأسواق العالمية وإلى العقارات من خلال صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في الولايات المتحدة (REITs). منصتنا ليست فقط سهلة ومتاحة للمستثمرين الجدد، فمحافظنا الاستثمارية هي أيضاً لكل من يبحث عن طريقة لبناء نمو مالي على المدى الطويل ولخطة استثمارية آمنة ومتنوعة عالمياً. نحن نستقطب أيضاً عملاء والمستثمرين ذو الخبرة الواسعة لأننا نحدد مستويات المخاطر الخاصة بهم ونوصي بمحفظة بناءً على أهدافهم الخاصة وخبرتهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء الاستراحة علماً أننا نعمل على إعفائهم من القلق على إعادة التوازن وإعادة استثمار الأرباح ونزيل مشكلة الاضطرار إلى رعاية استثماراتهم بأنفسهم.

يذكر أن مستثمرون سعوديون تداولوا في الأسهم الأمريكية بنهاية الربع الثالث 2020 بما يزيد عن 114 مليار ريال بالاستناد إلى رصد لقيم التداول في الأسهم الأمريكية، التي تتم عن طريق الوسطاء المحليين، ولكن ماذا عن الاستثمار بالأسهم مباشرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الجوال.

نسبة كبيرة من المتعاملين السعوديين بالأسواق الأمريكية يقومون بذلك عن طريق فتح حسابات لدى وسطاء داخل أمريكا عن طريق الإنترنت (وتطبيقات الجوال ، هذه النسبة تعد أكبر بكثير من نسبة الذين يتعاملون مع وسطاء محليين.بحسب تقديرات السوق السعودي.