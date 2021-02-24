أكثر من ربع مليون متداول جديد للأسهم على منصة ساكسو بنك بمعدل نمو 230%

وقالت المجموعة في بيان أن القيمة الإجمالية للمنتجات الماليّة للعملاء وصلت إلى 478 مليار كرونة دنماركية في عام 2020، وتتخطّى اليوم 500 مليار كرونة دنماركية.

وكشفت مجموعة ساكسو بنك أن صافي أرباحها بلغ 750 مليون كرونة دنماركية في عام 2020، بالمقارنة مع 40 مليون كرونة في عام 2019. وبعد استبعاد الحالات الاستثنائية المعادِلة لصافي الأرباح العادية للمجموعة، تجاوزت الأرباح الصافية للمجموعة 1 مليار كرونة دنماركية في عام 2020.

وبزيادة 65%، ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة إلى 4316 مليون كرونة دنماركية في عام 2020، بالمقارنة مع 2611 مليون كرونة دنماركية في عام 2019. ومن 822 مليون كرونة دنماركية، ارتفعت العائدات قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 1612 مليون كرونة دنماركية.

في تعليقه على النتائج، قال كيم فورنيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ساكسو بنك:

نحن فخورون بما حققناه من إنجازات في عام 2020، وبنجاحنا في الوصول إلى آفاق جديدة لساكسو بنك، حيث استقبلنا عدداً قياسياً يتجاوز 238 ألف عميل تداول جديد. ونقطف اليوم ثمار قراراتنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق علاقتنا بمزيد من الأشخاص، ولا سيما في قطاع المستثمرين، ونواصل التزامنا التام بتمكين قاعدة عملائنا المتنامية من تحقيق تطلعاتهم المالية وتحقيق حضور قوي.

نشعر بالسعادة عن النتيجة المالية التي حققناها في عام 2020، وهي تشير إلى مدى الجودة التي تمتاز بها منصّاتنا ومنتجاتنا وأسعارنا وخدماتنا، والمستويات العالية من الثقة من قاعدة عملائنا المتزايدة. كما استند أداؤنا على مجموعة من العوامل الخارجية، مثل التقلبات المتزايدة في أسواق رأس المال، والتغيير الطارئ في سلوكيات العملاء، فضلاً عن الالتزام بتطبيق استراتيجيّتنا التي تشمل استثمارات كبيرة على مدى عدة سنوات في التحول الرقمي، والبنية التحتية القابلة للتطوير، والعمليات، والاعتماد على “بينك بانك” (BinckBank) وتجارب العملاء المحسّنة.

وقد عزّز تطبيق استراتيجيّتنا من ارتباط ساكسو بنك بشريحة المستثمرين التي نمت عائداتها المعنية بالتداولات في عام 2020 بنسبة تجاوزت 280%، واستأنفت تنويع تدفق إيرادات ساكسو بنك.

شهدنا تحوّلات نوعيّة حفّزت المشاركة في الأسواق المالية. قمت بتأسيس ساكسو بنك قبل أكثر من 28 عاماً، وما زلت أعتقد بمدى أهمية تمكين المستثمرين الأفراد، لأنهم يمتلكون استثماراتهم لتحقيق التوجيه الأفضل لمستقبلهم المالي، فضلاً عن الاستفادة من فوائد النموّ المركّب على المدى البعيد، والتي تقدمها الاستثمارات فقط بمرور الوقت. ويترافق ذلك مع مهمة هامة لمزوّدي خدمات الاستثمار لدعم عملائهم، ليس فقط عبر تزويدهم بفرصة الوصول إلى الأسواق المالية، وإنما عبر توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب، فضلاً عن الأدوات لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وإدارة مخاطرهم.

التغييرات في مجلس إدارة ساكسو بنك

قرر المساهمون في مجموعة ساكسو بنك تقديم اقتراح بتغيير التشكيل الحالي لمجلس الإدارة، وذلك بتعيين السيد كاري ستادي، الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة ورئيس شركة سامبو الخاصة المحدودة، في منصب رئيس مجلس إدارة ساكسو بنك، ليحل مكان السيد دانيال دونغوي لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، والذي سيواصل دوره كعضو في مجلس الإدارة.

وسيعتمد المساهمون مجلس إدارة مجموعة ساكسو بنك بشكله الجديد خلال اجتماعهم السنوي العام في 11 مارس 2021.

وفي سياق تعليقه، قال كيم فورنيس، المؤسس والرئيس التنفيذي ساكسو بنك:

“أعربُ عن شكري وتقديري للسيد دانيال دونغوي لي على إسهاماته الكبيرة في مجموعة ساكسو بنك على مدى العامين الماضيين. فقد نجحنا أثناء رئاسة دانيال لمجلس الإدارة بقطع أشواط كبيرة من حيث توسيع قاعدة عملاء الشركة وشركائها، لا سيما في الصين، وذلك من خلال تأسيس مشروعنا المشترك، ساكسو للتكنولوجيا المالية، والتي أسهمت بقوة في ترسيخ حضورها وتعزيز فرصنا في الصين بدعم شركائنا هُناك مثل جيلي.

كما أنّنا فخورون للغاية بانضمام السيد كاري ستادي، الذي يُعد واحداً من أبرز القادة المرموقين في قطاع الخدمات المالية، إلى المجموعة بصفة الرئيس الجديد لمجلس الإدارة. وكُلنا ثقة بأنّ خبرته المعمقة بأحوال السوق وسجّله الحافل بالإنجازات ستُعزز من إمكانات تنفيذ استراتيجتنا وتحسين آفاق تطوير أعمالنا”.

ومن جانبه، قال كاري ستادي:

“يتسم ساكسو بنك بنموذج أعماله الفريد من نوعه والمستويات الرفيعة للمساهمين فيه، وأتطلع قُدماً لأكون جزءاً من رحلة النمو هذه بمساعدة ودعم الجميع. كما تُعد منصات التجارة والاستثمار القوية الخاصة بساكسو بنك الأفضل من نوعها في السوق وتتسم بإمكاناتها البارزة على الصعيد العالمي، لا سيما في ضوء تزايد أعداد الراغبين باستخدام المنصات السلسة لإدارة استثماراتهم حول العالم”.

لمحة عن كاري ستادي

الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة سامبو الخاصة المحدودة. 2009-2019. نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامبو الخاصة المحدودة 2001-2009.

رئيس مجلس إدارة شركة مانداتوم المحدودة للتأمين على الحياة 2001-2019. رئيس مجلس إدارة شركة إف بيه آند سي إنشورانس القابضة المحدودة 2002-2019. عضو مجلس إدارة نورديا بنك إي بي 2010-2018. رئيس لجنة مخاطر مجلس الإدارة لدى نورديا بنك إي بي 2011-2018.