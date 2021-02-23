دو ترفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها حتى 49%

وأضافت الشركة في بيان أرسلته لسوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع نسبة تملك مواطني دولة الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية حتى نسبة أقصاها 100% من رأسمال الشركة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في يناير الماضي على تعديل نسب التملك في أسهم الشركة وفق هذه النسب الجديدة وإلغاء أية قرارات سابقة بهذا الشأن، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس المال، فيما منع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة، كما منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه مع دخول قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة حيز التنفيذ من المتوقع أن تشهد السيولة المتاحة للمساهمين الأجانب تحسناً كبيراً، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد لتوفير مساحة إضافية للأطراف ذات المصلحة، مضيفة أنه من المرجح أن تشهد الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي زيادة خلال الفترة المقبلة.

وسجل سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” في نهاية تعاملات الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 2.95% ليغلق عند 6.63 درهم بتداولات نشطة بلغت 3.57 مليون سهم بقيمة إجمالية 23.8 مليون درهم.