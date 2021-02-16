إطلاق منصة اكتتب للاشتراك في الإصدارات عبر الإنترنت

أعلنت كامكو إنفست عن إطلاق منصة “اكتتب”، وهي منصة اشتراك رقمية جديدة على شبكة الإنترنت تربط المستثمرين بأحدث إصدارات الأسهم والدين التي تديرها كامكو إنفست.

ستوفر منصة “اكتتب” للمستثمرين المسجلين به إمكانية الوصول إلى الاصدارات التي يحق لهم المشاركة فيها. حيث ستدرج عليها الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات الحقوق واصدارات السندات والصكوك بالإضافة إلى فرص الاستثمار الأخرى التي سيديرها قسم الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست. وقد كانت زيادة رأسمال مجموعة الخليج للتأمين (GINS.KW) أول طرح يستخدم هذه المنصة.

تستخدم هذه المنصة التكنولوجيا لتحسين تجربة الاستثمار وزيادة فرص النجاح للمستثمرين كما تقلل عليهم العبء من خلال عملية اشتراك رقمية بالكامل. يأتي هذا أيضاً كجزء من استراتيجية كامكو إنفست للتحول الرقمي والتي تهدف إلى لعب دور رائد في تقديم خدمات وحلول الاستثمار الرقمي لعملائها.

ولتعزيز تجربة الاشتراك لمستخدمي منصة “اكتتب”، فقد تم إضافة تقويم لإخطار المستثمرين المهتمين وتذكيرهم باستكمال معاملاتهم قبل انتهاء فترة الاكتتاب. كما تعتبر المنصة مثالية أيضاً للمستثمرين من خارج الدولة لضمان وصولهم إلى فرص الاستثمار في الوقت المناسب. وهناك العديد من طرق الدفع المتاحة للمستخدمين بما في ذلك تنفيذ المعاملات من خلال الدفع بالـكي نت والتحويلات البنكية.

وبالنظر إلى الترقية الأخيرة للسوق الكويتي إلى الأسواق الناشئة وانكشاف المستثمرين الدوليين على الأسهم المحلية، ستوفر هذه المنصة لهؤلاء المستثمرين فرصة المشاركة في أي إصدارات للحقوق.

وقال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: “ستعمل المنصة كبوابة لربط المستثمرين بالفرص التي تديرها كامكو إنفست. وقد كان هدفنا الأساسي عند تطويرها هو التركيز على حل بسيط وسهل الاستخدام وسريع وموثوق لتبسيط عملية الاشتراك في مجموعة من منتجات أسواق رأس المال”.

وأضاف الشارخ: “تم استخدام المنصة بنجاح في زيادة رأسمال مجموعة الخليج للتأمين مؤخراً وقد حازت على ردود فعل إيجابية من الشركة المصدرة وكذلك من المشتركين. وسنواصل استخدام هذه المنصة لعرض الاصدارات القادمة مع ترقية تجربة المستخدم وتطوير ميزات القيمة المضافة في نفس الوقت. تدعم المنصة النهج الاستراتيجي وراء برنامج التحول الرقمي لشركة كامكو إنفست، وهو برنامج يهدف إلى رقمنة رحلة العميل من خلال دمج التقنيات والأنظمة الأساسية الجديدة في مجموعة منتجات وخدمات الشركة”.

وقد نجحت الاستثمارات المصرفية على مدار العام الماضي في لعب دور المدير الرئيسي المشترك لستة اصدارات في سوق الدين، إصدارين إقليميتين وأربع إصدارات محلية، بمبلغ إجمالي يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي. كما عمل الفريق أيضاً كمستشار بيع حصري لمجموعة رعاية صحية في مصر وأطلق مبادرة استراتيجية لدعم الشركات في مكافحة الأزمة المستمرة. وحازت كامكو إنفست على جائزة “أفضل بنك اندماج واستحواذ في الشرق الأوسط – 2020” من مؤسسة جلوبال فاينانس المعتمدة دولياً.