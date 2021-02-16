مؤسس تسلا: بيل غيتس خسر مليارات الدولارات بالمضاربة بأسهم تسلا

كشف مؤسس شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك مؤخرا أن الملياردير يل غيتس قام بالمضاربة على أسهم شركة تيسلا، واستهدف الشركة بعملية بيع على المكشوف (أي راهن على هبوط أسهم الشركة (البيع على المكشوف هو استدانة أسهم دون تسديد ثمنها بالسعر الراهن، لها كي يسدد ثمنها لاحقا بتوقع هبوطها)

وكان ماسك قد تلاعب بأسهم الشركة حين نشر في 2018، تغريدات عبر تويتر يعلن من خلالها عزمه على سحب شركته من البورصة، ما أدى إلى ارتفاع سعر أسهمها بنسبة 11%. وأثار ماسك وقتها فوضى في سوق المال بقوله إنه يدرس سحب “تيسلا” من البورصة مع البقاء رئيسا لمجلس إدارتها. وأكد أنه يملك التمويل الكافي ، لكنه كشف مؤخرا أن وراء ذلك كان مضاربات قام بها بيل غيتس ضد أسهم الشركة مؤكدا أن بيل غيتس خسر المليارات في تلك المضاربة.

ورغم أن بيل غيتس يزعم الاهتمام بالتغير المناخي ويدعم جهود مواجهته إلا أنه سخر من الشاحنات الكهربائية مثل شاحنات تيسلا سيمي والطائرات الكهربائية إلا أنه أثار تساؤلات كثيرة بعد تصريحه بأن الشاحنات الكهربائية لن تكون “حلا عمليا” يمكنه أن يحل محل وسائل النقل التقليدية لمواجهة أزمة التغير المناخي.

ورد إيلون ماسك على بيل غيتس في حوار مع برنامج جور روجان مؤخرا وقال إن بيل غيتس :”لم يكن يعرف ما الذي كان يتحدث عنه. ربما أخبره شخص ما بذلك وهو ليس قريبًا جدًا من فهم الآلية الفيزيائية في ذلك. لا أعتقد أنه هناك سوء النية ، أعتقد فقط أنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه “.

لكن بعد ذلك كشف ماسك أنه سمع أن جيتس كان يراهن ضد تسلا بصفقة بيع أسهم كبيرة وقال: “سمعت أيضًا أنه في وقت ما أن كان لدى بيل غيتس مضاربات كبيرة ضد أسهم تسلا وأعرف الأشخاص الذين يعرفون الموقف جيدًا ، سألتهم “هل أنتم متأكدون؟” وقالوا “نعم ، كان لديهم صفقة كبيرة للبيع على المكشوف لأسهم تسلا، وخسر رهانه”.

كان سهم تسلا في بعض الأحيان أكثر الأسهم تعرضا للبيع على المكشوف في ناسداك، وخسر الأشخاص الذين راهنوا ضد أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا 38 مليار دولار في عام 2020.

يذكر أن ماسك نجح في نوفمبر الماضي في إزاحة بيل غيتس من مركزه، ليصبح بذلك ثاني أغنى رجل في العالم (بثروة تبلغ أكثر من 128 مليار دولار وقتها)، في وقت تواصل فيه أسهم شركته الارتفاع.

وأصبحت “تسلا” أغلى شركة لصناعة السيارات على كوكب الأرض، متفوقة على أشهر الماركات العالمية مثل تويوتا اليابانية.

ورغم أن تسلا ليست الأعلى مبيعا، لكنها الأكثر ربحية بسبب ارتفاع القيمة السوقية نتيجة للمضاربة القوية على سهم الشركة في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وفاق الأمر التوقعات عندما وصل حجم البيع على المكشوف (short selling) لما يزيد عن 20 مليار دولار، الأمر الذي أصبح مصدر قلق على الشركة خصوصا في ظل تحديات كورونا وكذلك توجه العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، بالطبع هناك بيع الشركة لإعفاءات الكربون والدعم الذي تتلقاه لأنها تصنع سيارات كهربائية.

Here’s Elon accusing Bill Gates of shorting Tesla pic.twitter.com/x0YO8PqnEX — TC (@TESLAcharts) February 11, 2021

وأصبحت ثروة ماسك حاليا 185 مليار دولار مقابل 133 مليار دولار لبيل غيتس، ولا تزال المعركة الخفية بين الاثنين مستمرة.