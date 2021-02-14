هل ستخوض غمار التداول عبر الإنترنت؟

شهد مطلع العام 2021 لحظات لافتة للتداول عبر الإنترنت. وتصدرت مبادرات مستثمرين هواة عناوين الأخبار مع سعيهم المحموم لشراء أسهم جيم ستوب وهي شركة تجزئة تعمل في قطاع ألعاب الفيديو، مع حملة قام بها هؤلاء الهواة على شبكة ريديت الاجتماعية لتنسيق حملة عالمية لشراء أسهمها، وما ولده ذلك من اهتمام غير مسبوق بمصطلحات مثل البيع على المكشوف. جاء ذلك في أعقاب عام مزدهر بالنسبة لمساحة التداول عبر الإنترنت ، حيث سعى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى تنويع مصادر دخلهم أثناء الجائحة.

ها هو علي حسن ، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت إيفيست Evest ، يناقش فكرة تكوين مصدر دخل خامل وكيفية تقييم مصداقية العديد من المنصات ، كما يتناول تقديراته لما سيكون مستقبل منصته خلال سنتين من الآن.

ما الذي دفع بتشكيل رؤية إيفيست لتوعية الناس حول العمل على الإنترنت وبناء دخل خامل؟

لدينا خبرة واسعة في هذا المجال ، وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية ، لاحظنا أن معظم المتداولين الجدد الذين يأتون إلى منصاتنا هم مبتدئين. فهم يرون الفرص ويريدون الدخول إلى السوق ، ولهذا السبب نحن أيضًا نضع هذه المهمة على عاتقنا – لتثقيفهم قبل الخوض في السوق عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل. هذا ما نقوم به في الوقت الحالي وما سنستثمر فيه في المستقبل.

-برزت أنشطة التداول عبر الإنترنت بشكل كبير في الأخبار الأخيرة ، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي قادها مستثمرو التجزئة والتي رفعت قيم أسهم جيم ستوب وإي إم سي وبلاكبيري حتى أنها تسببت برفع قيمة الفضة. هل يمكنك توضيح بعض الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إلى معرفتها حول التداول عبر الإنترنت.

ما نلاحظه الآن هو شيء جديد لم نره في الماضي: وهو بروز قوة الشبكات الاجتماعية في هذا المجال. لقد ذكرت ما حدث مؤخرًا مع اثنين من الأسهم مثل Gamestop و الفضة و نوكياوبلاكبيري… هذا شيء جديد. ومع ذلك ، ما زلت غير متأكد من أن هذا شيء يمكن أن يستمر ، أو أنه يمكننا التفكير في استثمار طويل الأجل ومتابعة هذه المجموعة من الأشخاص. ومع ذلك ، يجب أن نواصل مراقبة السوق.

هذه اللحظات هي بالضبط ما يقدمه لنا التداول عبر الإنترنت. فهو يتيح لنا الوصول السهل والتنفيذ السريع. إذا كنت تاجرًا أتابع تلك المجموعة من الأشخاص على ريديت ، فعندما أعلنوا أنهم يتجهون إلى الفضة ، فإن استخدام منصة تداول عبر الإنترنت سيساعدني في دخول السوق بسرعة لشراء الفضة أو بيعها ، وفقًا لما يقترحونه. هذه إحدى مزايا التداول عبر الإنترنت.

إنه عكس التداول الذي نعرفه من البنوك – إنه بسيط وأرخص تكلفة ، بحيث يمكن للجميع الوصول إلى التداول عبر الإنترنت.

دعنا ننتقل إلى منصتكم الآن. ما هي بعض سياسات التداول الرئيسية عبر الإنترنت التي تمارسها إيفيست ؟

نحن نستهدف حاليًا كل شيء يتعلق بما يهم في التداول عبر الإنترنت وعالم الإنترنت بشكل عام. كما رأيت ، نما السوق عبر الإنترنت كثيرًا ، خاصة أثناء ظروف الجائحة ، وبالتالي فإن إحدى سياساتنا الرئيسية هي فتح السوق العالمية للجميع ، حتى يتمكنوا من التداول بسهولة وبعمولات منخفضة.

في الوقت الحالي ، نقدم لمتداولينا الفرصة لبدء بناء محفظتهم الاستثمارية بدون عمولة.

كيف يجب على المتداول المستجد دخول مجال التداول عبر الإنترنت وتقييم مصداقية أي منصة؟

هناك بعض الأشياء التي يجب على المبتدئين التحقق منها قبل فتح حساب في أي منصة تداول عبر الإنترنت.

أولا ، اللوائح. ما هي اللوائح التي لدى الشركة؟ يمكن التحقق من ذلك بسهولة عبر الإنترنت.

الأمر الثاني: من خلال الشبكة التي لدينا اليوم ، يمكنك بسهولة التحقق من سمعة الشركة – وهو مؤشر مهم يجب أن يوضح أي قرار بشأن فتح حساب مع هذه الشركة.

وبعد ذلك ، بالطبع ، انظر إلى الخدمة التي يقدمونها. بمجرد أن تصبح مبتدئًا ، يجب أن تحصل على جميع الخدمات والتعليم التي ناقشناها. يجب أن تكون الشركة متاحة لك خلال الفترة الصعبة – عندما تتداول وتحتاج إليها. لذا فإن جودة الخدمة هي أيضًا شيء أساسي تحتاج إلى التحقق منه في أي منصة تداول عبر الإنترنت.

بالنظر إلى ظروف الجائحة وتطور التداول عبر الإنترنت ، أين تأمل أن ترى إيفيست خلال العامين المقبلين؟

نحن نضع كل جهودنا على مدى العامين المقبلين لزيادة تواجدنا المحلي ، وفتح مكاتب محلية ، خاصة في جميع أنحاء المنطقة ، واكتساب لوائح جديدة من أجل منح الثقة لمتداولينا. يجب أن يشعروا أنهم يتداولون مع شركة لديها لوائح مختلفة وأهم شيء هو بذل كل جهودنا لمواصلة صنع منتجات جديدة تساعد المتداولين الجدد على اتخاذ قرارات أفضل.

: إذا وجدت منصة جديرة بالثقة وموثوقة ، فماذا تنصحني فيما يتعلق بكيفية الإقدام والمباشرة بالتداول على الإنترنت؟ ماذا يجب أن تكون خطواتي الأولى؟

عليك أن تبدأ على ركيزة المعرفة. هناك العديد من الموارد التعليمية المجانية التي يمكنك الاطلاع عليها من أجل زيادة معرفتك بالتداول عبر الإنترنت.

يجب أن تبدأ باستثمار صغير. تتمثل إحدى مزايا التداول عبر الإنترنت في أنه يمكنك البدء بحساب بقيمة 250 دولارًا أو 500 دولار.

يجب عليك تخصيص الوقت للتداول عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على فتح حساب وفتح صفقات وشراء أسهم متنوعة – فأنت بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت لمتابعة السوق. هذا أمر بالغ الأهمية.

من أهم الأشياء أن تحافظ على هدوئك وتتجنب الانفعال والتسرع إزاء ما يحدث في السوق لأنه في الوقت الحاضر مع كل الأخبار التي نراها ، فإن الأسواق متقلبة للغاية. إذا قمت بخلط العواطف مع التداول فقد يؤثر ذلك على استراتيجية التداول لديك ، والتي تحتاج إلى الالتزام بها، فالمحافظة على الهدوء والتريث أمر أساسي خلال التداول.

: لقد ذكرت موارد مجانية عبر الإنترنت للتعرف على التداول – هل يمكنك التوصية بأي منها؟

موقعنا! لدينا مكتبة كاملة مخصصة لتثقيف عملائنا. يتضمن مقاطع فيديو وكتب إلكترونية ونشرات إخبارية … حتى أننا نقدم لعملائنا إشارات تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل. يمكنك زيارة Evest.com لرؤية المكتبة بأكملها.