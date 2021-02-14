مخاطر تهدد المستجدين في تداول الاسهم العالمية عبر التطبيقات

فيما تقاضي أسرة أليكس كيرنز وهو شاب أقدم على الانتحار، لاعتقاده أنه تكبد آلاف الدولارات من الخسائر، شركة تطبيق التداول روبن هوود بسبب تعقيدات في تطبيقها تسببت بسوء فهم من قبل الشاب الذي حاول قبل وفاته الاتصال هاتفية بالشركة، يشتكي آخرون عبر الشبكات الاجتماعية من متاعب كبيرة في استرداد استثماراتهم لجهل بعضهم في خفايا تطبيقات التداول بالأسهم العالمية التي بدأت تجذب أعدادا كبيرة من المستثمرين المستجدين بسبب قيود جائحة كورونا المستجد.

ولعل ما تشهده بريطانيا ينطبق على دول كثيرة، فقد أكد آندي هالدين كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أن الأسر البريطانية كدست مليارات الجنيهات خلال فترة قيود جائحة كورونا التي لم تفتح مجالا للإنفاق الاستهلاكي في المتاجر والمطاعم وغيرها، وتسبب ذلك أيضا بإقبال كثيرين على تداول الأسهم دون دراية كافية بتطبيقات بالغة التعقيد واستثمارات تستدعي تقصي ضرورية لاختيارات صائبة.

وكان الشاب أليكس قد تلقى رسالة من روبن هود (لا يتوفر في بعض الدول) تنذره بضرورة تسديد قرابة نصف مليون دولار مستحقة عليه، ويقول محامي الأسرة أن طريقة عرض خيارات الشراء تسبب بسوء الفهم، ونظرا لعدم وجود موظفي خدمة ودعم للزبائن لدى الشركة، نظرا لأنها تقدم خدمة التداول بدون رسوم لأعداد هائلة من مستثمرين التجزئة.

وكان خطأ روبن هود هو تقديم عروض استثمارية للشاب الجامعي مثل خيارات تداول استثمارية يتم بموجبها شراء الحق وليس الالتزام لشراء أو بيع الأسهم بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. وقال والدا الشاب إن روبن هود أرسلت بعد وفاة الشاب بيوم واحد رسالة لتخبره بإزالة القيود التي فرضتها على حسابه وتسوية الصفقة الخاطئة.

وتقدم بعض تطبيقات التداول ما يشبه الإقراض للمستثمرين، أي ما يفوق رصيدهم الذي أودعوه للتداول، ويسمى هامش مع خيارات أخرى للشراء مثل خيار الشراء (Call) أو خيار البيع (Put). وهي عملية ضبط يجريها المستثمر في التطبيق بهدف ترقب شراء أو بيع بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

يلفت موقع ماركت ووتش إلى فائدة تطبيقات التداول كي تكون أداة تعليمية هامة للمستثمرين المبتدئين ، ولكن ذلك يستدعي الانتباه لبضعة جوانب أساسية:

1- تؤمن هذه التطبيقات وسيلة تعليمية جيدة ويلفت إلى ذلك سكوت هاميل ، المخطط المالي المعتمد لدى شركة الاستشارات المالية ابيرون بلانين بارتنرز، بالقول: “أي شيء يضفي سهولة على الادخار والاستثمار من أجل المستقبل هو أمر جيد وهو يجعل الكثيرين أكثر اضطلاعا بالجانب المالي من حياتهم” ونظرًا لانخفاض التكلفة وسهولة الوصول إليها فمن الممكن اكتساب خبرات مفيدة خاصة مع توفر مواد إرشادية للمستجدين في عالم التداول.

2- تشجع هذه التطبيقات على سلوكيات المخاطرة ما لم يتم التزام الحذر معها فهي أشبه بصالات القمار في لاس فيجاس.

3- التداول بلا رسوم له ثمن آخر، وكالعادة لا يوجد أي شيء مجاني في نهاية المطاف، فقد اتهمت روبن هود بانها لا تنجز طلبات الشراء مع وجود رسوم خفية أحيانا، كما انها تقدم لمستثمريها من صناديق التحوط بيانات المشتركين لديها وتعاملاتهم.

كاتب هذه السطور ليس محلل مالي معتمد، ولا تمثل المعلومات الواردة هنا نصيحة للاستثمار-

محرر أريبيان بزنس

سامر باطر