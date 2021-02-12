تويتر يحقق أرقاماً قياسية

أعلن تويتر، عن وصول قاعدة مستخدميه الى 192 مليوناً، في الفترة التي شهدت الإنتخابات الرئاسية الأميركية، وفي الوقت الذي شنت فيه حملة ضد نشر المعلومات المضلّلة، سيما بعد حجب حسابي دونالد ترامب عن تويتر وفايسبوك.

وبهذا الرقم، يكون تويتر قد رفع من عدد مستخدميه النشطين خلال الربع الرابع من السنة، والذي انتهى قبل أيام مع تسلّم جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، بمعدل يزيد عن 27% مقارنة مع العام الماضي.

جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، قال ” نحن منصة أكبر بكثير من أي منصة أخرى أو أي حساب آخر”. وذكر تويتر أنّ ارباحه تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 222 مليون دولار، بعدما ارتفعت عائداته 28 % لتحقق بذلك رقماً قياسياً بلغ 1,29 مليار دولار.

وكانت نتائج الانتخابات قد حققت ارتفاعاً طفيفاً في أسعار أسهم تويتر الذي يعمل على تعزيز الإعلانات على المنصة وتوسيع قاعدة مستخدميه بما يتخطّى جمهوره الأساسي من المشاهير والصحافيين والسياسيين.