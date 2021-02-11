خسارة لندن صدارتها لأمستردام التي أصبحت أكبر مركز تجاري في أوروبا

عقب دخول قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز التنفيذ لم تعد البنوك التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها والتي ترغب في شراء أسهم أوروبية في الوقت الحالي قادرة على التداول عبر لندن ، مما يعني خسارة المدينة لرسوم تداول الشركات.

وحذر رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي الاتحاد الأوروبي من عزل لندن عن الأسواق المالية الأوروبي وحذر بيلي أمس الأربعاء من مؤشرات تظهر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعزل المملكة المتحدة عن الأسواق المالية، وتجري محادثات لمواءمة القواعد المتعلقة باللوائح المالية – ما يسمى بـ معادلة سوق الأسهم، ويعمل الجانبان على تحديد موعد نهائي في مارس للاتفاق على نظام “”معادلة سوق الأسهم” – أو الحق في تداول أسهم شركات الاتحاد الأوروبي” تعترف بموجبه المملكة المتحدة وأوروبا بأنظمة الطرف الآخر بحسب بي بي سي.

وأضاف بيلي قائلا”على الرغم من حقيقة أننا قدمنا ​​جميع الأوراق اللازمة وأننا أحد أهم المراكز المالية في العالم ، مع وجود نظام تنظيمي قوي ، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يمنحنا مكانة التكافؤ الكامل.”

ولفتت صحيفة فايننشيال تايمز إلى أن منع المؤسسات المالية الأوروبي للتداول في لندن يأتي لأن بورصات لندن ومراكز التداول فيها لا تحظى بمكانة اشرافية مثل المراكز الأوروبية. علما أن ايرادات بلغت 76 مليار جنيه استرليني العام الماضي كسبتها الخزينة في المملكة المتحدة من ضرائب الخدمات المالية (وتمثل هذه 7% من العوائد للبلاد).

وكان الاتحاد الأوروبي قد منع تداول الأسهم السويسرية لشركات مثل نستله وروشيه عقب خلاف سنة 2019، بسبب تقييد سويسرا للهجرة الوافدة من الاتحاد الأوروبي، وبدأت لندن بتداول أسهم تلك الشركات السويسرية.

تفتح البورصة الهولندية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءاً بالتوقيت المحلي الهولندي أي من الساعة 11:00 صباحاً حتى 7:30 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويشهد مؤشر AEX هو مؤشر سوق الاسهم الهولندي ارتفاعا منتظما منذ أشهر .

يذكر أن أول بورصة أسهم على مستوى العالم تأسست في امستردام عام 1602 بهدف تمويل أنشطة تجارية بحرية.